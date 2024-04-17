吸金8億 違法招募投資賭場判14年

台南地院認陳超羣違法吸金高達8億多元且為主要策畫及執行者，認他共同犯非法經營收受存款業務罪重判14年。聯合報系資料照 綽號「發哥」男子陳超羣在高雄市設辦公室，誆稱在澳門、新加坡經營賭場及生技公司，招收投資吸金八點八億元，潛逃出境七年，去年返台羈押迄今。台南地方法院認定，陳違法吸金嚴重破壞社會經濟秩序，依銀行法非法經營收受存款業務罪判刑十四年，可上訴。

檢警調查，陳超羣二○一二年起宣稱在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營ＶＩＰ賭廳及生技公司，投資人每月可獲投資金額百分之三至六紅利；投資達一定金額，免費招待赴澳門、新加坡賭場參觀旅遊；招攬下線投資達一定金額，經他同意可取得經營管理權，代集團向下線收取資金及發放紅利，並從下線投資金抽取百分之一至二紅利，自行決定下線紅利成數。

陳招攬投資至二○一六年八月，無法再支付利息給投資人，吸金八億八四四三萬元，二○一六年七月出境被發布通緝。為掩飾、隱匿吸金款項，陳指示同夥以投資理財、觀光支出等名義向海關不實申報，攜至境外交給他，掩飾、搬運非法吸金共美金三三九萬四千元。

去年六月十日，陳在香港台北經濟文化辦事處申請核發入國證明，搭機返台後被調查，坦承犯行，法院認定他涉犯最輕本刑五年以上重罪嫌疑重大，有逃亡之虞，去年十月六日裁定羈押迄今。

法院認為，有帳戶交易明細、大額通貨、海關申報資料及相關證據資料佐證，陳犯行明確，涉犯銀行法非法經營收受存款業務罪、洗錢防制法，從一重依非法經營收受存款業務罪論處。

合議庭指出，陳以可獲取與本金顯不相當報酬的投資方案吸引投資人，違法吸金，嚴重破壞社會經濟秩序；未扣案犯罪所得八億多元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外均沒收。