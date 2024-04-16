高雄「發哥」誆騙投資吸金逾8億元 法官這原因重判14年

綽號「發哥」陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利，非法吸金8億多元，台南地院認他違法吸金高達8億多元且為主要策畫及執行者，共同犯非法經營收受存款業務罪重判14年。

合議庭指出，陳超羣坦承犯行，且有其帳戶交易明細、大額通貨、海關申報資料及相關證據資料佐證，犯行明確。法官認他犯銀行法中非法經營收受存款業務罪、洗錢罪，從一重論以非法經營收受存款業務罪。

合議庭審酌，陳時值壯年，卻不思以正途獲取財物，竟以可獲取與本金顯不相當報酬的投資方案，吸引投資人，違法吸金8億餘元，嚴重破壞社會經濟秩序，所為應予非難。且參酌他犯後坦承犯行，且與部分被害人和解，兼衡本案吸金規模、犯罪手段、情節、犯罪期間長短，及陳為本件違法吸金案件主要策畫及執行者等一切情狀，依法量處其刑，以示懲儆。

至於陳因本案吸金金額達8億8443萬元均屬犯罪所得，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，均予以宣告沒收並追徵價額。

檢警調查，陳超羣自2012年間起自稱其在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP 賭廳及生技公司，如參與投資其賭場、生技公司業務經營，每月可獲取投資金額3%至6%不等紅利，如投資達一定金額，得免費招待前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊。

且如投資人另招攬其他下線投資達一定金額，並經陳同意者，即可取得經營管理權，也是集團與其個人下線投資人窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，並得自其招攬投資總金額多抽取1%至2%不等紅利，及自行決定下線投資人的紅利成數。