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婦聯會附隨組織案延宕6年沒進度？北高行發聲明澄清

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中華民國婦女聯合會2018年被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，而提行政訴訟，案件仍在台北高等行政法院審理中。媒體報導，北高行6年來仍在準備程序，審案牛步，但北高行澄清期間歷經釋憲而停止訴訟、疫情影響，辦案絕無延宕。

北高行指出，依規定第一審訴訟程序辦案期限雖為2年，但依案件繁雜程度，未必能在2年內終結，另外依行政訴訟法第121條規定，受命法官行準備程序可以要求當事人到場、提出文書、行勘驗及調查證據，不是未進入言詞辯論就未實質審理。

北高行表示，婦聯會一案2019年3月4日裁定停止訴訟，聲請大法官解釋，而大法官2020年8月28日做出司法院釋字第793號解釋後，又因黨產會聲請受命法官迴避，而停止訴訟程序，迴避案件則在2020年9月30日終結，同年12月1日撤銷停止訴訟程序裁定。

北高行指出，婦聯會合議庭受命法官2021年1月起持續開庭行準備程序實質審理中，至今審理約3年5個月，期間又受新冠肺炎影響案件進行，媒體報導未開庭、辦案延宕，應有誤會；至於案件內容屬審判核心事項，是審判獨立範疇，期盼留給法官純淨的審判空間。

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片

大法官 婦聯會 黨產會

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