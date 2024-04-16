台南市公布第4波高風險駕駛 6人違規致人於死罰款吊照

台南市交通局公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛人分別因未禮讓行人、違規停車、違規左轉等行為，肇事致人於死，被處以罰鍰、吊銷駕照，3年內不得重新考領。

交通局表示，去年8月公告施行台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則，主動公開高風險駕駛事件資訊。當事人違反道路交通管理處罰條例，且肇事致人重傷或死亡之駕駛行為為公布對象。第一至三波已公布7人，此次第4波共公布6人，因當事人涉及交通違規肇事致人死亡，於裁決處分完成後，將相關資訊以去識別化公布於交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

交通事件裁決中心指出，此次第4波高風險駕駛事件計6案。第1案違規地點在麻豆區，未依規定暫停讓行人先行並肇事逃逸，因而肇事致人死亡；第2案違規地點在新化區，駕駛違規停車，肇事致人死亡案件；第3案地點在歸仁區，駕駛違規左轉，因而肇事致人死亡；第4案地點在麻豆區，駕駛違規臨時停車，肇事致人死亡案件；第5案地點在白河區，未依規定使用燈光，肇事致人死亡案件；第6案地點在東區，駕駛車輛未依規定暫停讓行人先行，肇事致人死亡案件。上述案件違規人除罰鍰外並吊銷駕照，3年內不得重新考領。