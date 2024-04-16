快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誆騙投資吸金逾8億元 落跑「發哥」返國受審判4年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

綽號「發哥」的陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利，非法吸金8億元，他潛逃出境遭通緝後返國受審。台南地院今上午依銀行法等罪判陳超羣4年徒刑，沒收不法所得8億多元。

台南高分院2021年底審結一件違法吸金案，陳超羣自2012年在高雄設辦公室，開始以投資澳門、新加坡賭場之名吸金，保證可獲利3%至10%，按時發紅利，直到2016年陳無法再發放紅利逃逸；同案五名下線被告分別被依違反銀行法判3年多至7年多不等刑。

檢方起訴指出，陳明知非銀行法組織登記之銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資金，自2012年間起，在高雄市設立辦公室組織集團，共計違法吸金合計8億6千858萬元。

此外，陳為掩飾、隱匿其犯罪所得，即非銀行經營收受存款業務所得款項，共計掩飾、搬運非法吸金財物美金共計339萬4000元。

台南地院今上午宣判，認陳超羣犯銀行法等罪嫌判4年，沒收不法所得8億多元。圖／本報資料照
台南地院今上午宣判，認陳超羣犯銀行法等罪嫌判4年，沒收不法所得8億多元。圖／本報資料照

台南 吸金 新加坡

延伸閱讀

外幣存款攀14.2兆 創高

2月外幣存款衝14.2兆飆高、終結連三黑 3大關鍵原因曝

擁4間健身房...25歲健身教練拉學生投資涉吸金 檢警帶回13人

拿「亞投行」旗號成立同名公司 吸金1.1億5嫌遭法辦

相關新聞

6300萬官司不妙！林益世聲請2法官迴避確定被駁回

國民黨前立委林益世收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑，最高法院...

國民法官案改判首例！無照酒駕撞死人450萬和解 二審減成5年6月

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪嫌起訴，台北地院國民法庭判李7年2月徒刑。李上訴，期間與被害人以45...

小三喊「愛愛排毒」和人夫裸體滾床單 下場出爐

台中陳姓女子明知高姓男同事已婚，仍介入其家庭和高交往，因高的妻子驚見先生LINE中有大量和陳女鹹濕對話、床上合照，對陳提...

有樣學樣？詐團律師洩密案 鄭鴻威的律師也搞洩密遭起訴

執業律師鄭鴻威被控回傳偵訊內容給詐騙集團首腦，涉犯洩密等罪，自今年2月間遭羈押禁見至今。檢方追查，發現鄭鴻威偵訊時聘請平...

中油湖西油庫漏油6萬公升 2主管隱匿1年今判決結果出爐

澎湖縣中油「湖西油庫」7年前發生油槽洩漏，油庫經理曹堆容及管理師楊龍淵涉嫌隱匿未報，汙染澎湖水域，其中一次漏油事件，兩...

誆騙投資吸金逾8億元 落跑「發哥」返國受審判4年

綽號「發哥」的陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。