誆騙投資吸金逾8億元 落跑「發哥」返國受審判4年

綽號「發哥」的陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利，非法吸金8億元，他潛逃出境遭通緝後返國受審。台南地院今上午依銀行法等罪判陳超羣4年徒刑，沒收不法所得8億多元。

台南高分院2021年底審結一件違法吸金案，陳超羣自2012年在高雄設辦公室，開始以投資澳門、新加坡賭場之名吸金，保證可獲利3%至10%，按時發紅利，直到2016年陳無法再發放紅利逃逸；同案五名下線被告分別被依違反銀行法判3年多至7年多不等刑。

檢方起訴指出，陳明知非銀行法組織登記之銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資金，自2012年間起，在高雄市設立辦公室組織集團，共計違法吸金合計8億6千858萬元。