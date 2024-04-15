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擅改巴西蛋產地 福商勝負責人、主管等3人兩罪名遭起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

前年間國內蛋荒民怨四起，農業部委託財團法人中央畜產會進口來自巴西等國的雞蛋，並准許蛋品加工業者福商勝購入巴西蛋後，加工製成液蛋產品對外販售，但福商勝負責人兼廠長張能明、生產部副理張仕彥及品管部副理呂君益，卻涉嫌於2023年8月間，未如實標示上述進口雞蛋，虛偽標記產地為台灣。新北地檢署今依刑法偽造文書及對商品為虛偽標記罪嫌，起訴3人。

檢警調查，當年蛋荒時，農業部為穩定市場雞蛋供應及平抑蛋價，開放畜產會可向國外採購雞蛋，交由各蛋品加工業者製造液蛋，或是向畜產會採購國外進口雞蛋，再自行加工後出售給下游業者。

但主管機關要求如果是後者，蛋品加工業者購入進口蛋加工為液蛋後，除按照原品牌出售給下游外，同時應依法標記原產地國名，但張男等人卻虛偽標記原產地為台灣後對外銷售，藉此獲利52萬餘元。

蛋品加工業者福商勝涉嫌混蛋，新北地檢署今起訴負責人兼廠長張能明、生產部副理張仕彥及品管部副理呂君益3人。圖／聯合報系資料照片
蛋品加工業者福商勝涉嫌混蛋，新北地檢署今起訴負責人兼廠長張能明、生產部副理張仕彥及品管部副理呂君益3人。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 液蛋 畜產會 農業部 雞蛋

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