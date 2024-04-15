快訊

女友大罵渣男劈腿約砲 沈建宏回「花錢不算」道歉了

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

墜樓法官同仁不捨憶暖舉 許宗力訪基層：多注意身心健康 勿綁在辦公室

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院法官李昭然，不堪工作壓力墜樓，享年38歲，司法院許宗力今下午陸續到士院簡易庭、刑事庭、少家庭、民庭等，隨機拜訪在辦公室的法官。許宗力對基層法官表示，請大家注意身心健康，參加戶外活動是必要的，不要整天綁在辦公室；他也提到已至靈堂上香悼念。

司法院長許宗力今至士林地院對基層法官表示，請大家注意身心健康，參加戶外活動是必要的，不要整天綁在辦公室。記者林伯東／攝影
司法院長許宗力今至士林地院對基層法官表示，請大家注意身心健康，參加戶外活動是必要的，不要整天綁在辦公室。記者林伯東／攝影

許宗力今下午3時許，抵達李昭然法官辦公室所在的士院刑庭。本報記者提問有什麼話想對基層法官說？許宗力回答「請大家多多注意身心健康，留意一下需要多多參與戶外活動，我覺得這是必要的，不要把自己整天綁在在辦公室」最後，他也提到已經去靈堂上香。

許宗力今天下午行程，陸續至士院簡易庭、刑事庭、少家庭、民庭等處，由士林地院院長彭幸鳴、行政庭長蔡守訓陪同，隨機拜訪基層法官，稍早許宗力在李法官辦公室內停留約5分鐘，也見到辦公室門口，同仁主動送的鮮花，隨後步入其他法官辦公室。

李昭然法官辦公室外，士林院檢同仁主動送鮮花悼念。記者林伯東／攝影
李昭然法官辦公室外，士林院檢同仁主動送鮮花悼念。記者林伯東／攝影

今李昭然法官辦公室熄燈，辦公室門緊閉，從4月12日案發當天起，士林院檢同仁得知噩耗，陸續自動自發在門口放置各種白色的白合、菊花、玫瑰花等鮮花花束，走廊廊道飄出陣陣花香，悼念這位昔日的同事兼朋友。

士院同仁們回想，李法官真的人很好、為人客氣，熱心又熱情總是面帶笑容，不僅是在法官專業上極為優秀，院內人際關係也相處融洽，法官工作忙碌，仍會照顧大家團購便當、飲料，甚至親自提著逐一辦公室發送，這次毫無預警發生此事，真的很驚訝難受。

司法院長許宗力針對士林地院法官李昭然死亡案，發出「給法官的一封信」。法官論壇上炸鍋，砲轟司法改革制度，不少法官私下表達認同法官論壇文章。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

司法院長許宗力今至士林地院對基層法官表示，請大家注意身心健康，參加戶外活動是必要的，不要整天綁在辦公室。記者林伯東／攝影
司法院長許宗力今至士林地院對基層法官表示，請大家注意身心健康，參加戶外活動是必要的，不要整天綁在辦公室。記者林伯東／攝影
司法院長許宗力今至士林地院，關心法官之死案件。記者林伯東／攝影
司法院長許宗力今至士林地院，關心法官之死案件。記者林伯東／攝影

司法院 許宗力

延伸閱讀

法官之死...司法院擬放寬管考 職務評定不以未結案數當考核唯一標準

法官「我很累」而亡有感 資深檢：政治人物為掌控司法讓基層忙碌

法官之死引爆怒火！許宗力稱重視負擔 法官秀數據打臉：請「周處除三害」

法官墜樓凸顯嚴重過勞 許宇甄：未來要找懂的人改革

相關新聞

月薪25萬當超級業務員 收購郭台銘連署書 士檢起訴前里長等5人

郭台銘投資的富佳生技公司，去年替郭成立連署總部，董座廖本揚涉嫌非法收購連署書遭士檢調查，廖涉嫌開出月薪25萬元，聘雇北市...

徐巧芯大姑涉詐洗錢遭押19天 看守所：她情緒、健康都穩定

立委徐巧芯大姑劉向婕和其夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭聲押，連日來讓徐巧芯捲入風暴，檢警自今年3月25日搜索、約談劉、...

法官之死許宗力訪士院 他要法官：多注意身心健康 勿綁在辦公室

士林地方法院法官李昭然，不堪工作壓力墜樓，享年38歲，司法院長許宗力今下午陸續到士院簡易庭、刑事庭、少家庭、民庭等，隨機...

影／當著警察面前逆向騎單車去買檳榔 三重雨衣男原來是通緝犯

新北市1名51歲鄭姓男子日前在三重區，不顧警車就在對街執勤，大喇喇騎單車逆向行駛去買檳榔，還把單車停在檳榔店前公車停靠區...

小貨車暫停機慢車道造成騎士死亡 駕駛自首賠償判刑2月

游姓男子於去年1月間駕駛小貨車暫時停放台南市安平路段，並占用機慢車道開啟左後車門讓乘客下車，當時林姓男子騎機車和小貨車發...

酒駕男遭攔怪家人不載他 怒砸「珍奶」員警險遭波及

高雄43歲李姓男子酒後騎車被警方盤查，李男家屬接到電話後趕到現場關心，但家人一到場，李卻拿珍奶砸向家人，質疑是家人不願出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。