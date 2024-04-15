墜樓法官同仁不捨憶暖舉 許宗力訪基層：多注意身心健康 勿綁在辦公室
士林地方法院法官李昭然，不堪工作壓力墜樓，享年38歲，司法院長許宗力今下午陸續到士院簡易庭、刑事庭、少家庭、民庭等，隨機拜訪在辦公室的法官。許宗力對基層法官表示，請大家注意身心健康，參加戶外活動是必要的，不要整天綁在辦公室；他也提到已至靈堂上香悼念。
許宗力今下午3時許，抵達李昭然法官辦公室所在的士院刑庭。本報記者提問有什麼話想對基層法官說？許宗力回答「請大家多多注意身心健康，留意一下需要多多參與戶外活動，我覺得這是必要的，不要把自己整天綁在在辦公室」最後，他也提到已經去靈堂上香。
許宗力今天下午行程，陸續至士院簡易庭、刑事庭、少家庭、民庭等處，由士林地院院長彭幸鳴、行政庭長蔡守訓陪同，隨機拜訪基層法官，稍早許宗力在李法官辦公室內停留約5分鐘，也見到辦公室門口，同仁主動送的鮮花，隨後步入其他法官辦公室。
今李昭然法官辦公室熄燈，辦公室門緊閉，從4月12日案發當天起，士林院檢同仁得知噩耗，陸續自動自發在門口放置各種白色的白合、菊花、玫瑰花等鮮花花束，走廊廊道飄出陣陣花香，悼念這位昔日的同事兼朋友。
士院同仁們回想，李法官真的人很好、為人客氣，熱心又熱情總是面帶笑容，不僅是在法官專業上極為優秀，院內人際關係也相處融洽，法官工作忙碌，仍會照顧大家團購便當、飲料，甚至親自提著逐一辦公室發送，這次毫無預警發生此事，真的很驚訝難受。
司法院長許宗力針對士林地院法官李昭然死亡案，發出「給法官的一封信」。法官論壇上炸鍋，砲轟司法改革制度，不少法官私下表達認同法官論壇文章。
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