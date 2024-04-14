法官不堪壓力墜樓…法界見司法院長一封信直呼「心涼」 論壇嘆：如危樓換壁紙

士林地方法院刑事庭法官李昭然，本月12日凌晨不堪工作壓力從宿舍墜樓，死訊法界愕然，法官論壇2天來炸鍋，基層法官怒火燒司法院，司法院長許宗力發出「給法官的一封信」，有法官看了感覺「心涼」，臉書法官改革司法連線今晚直接轉貼法官論壇中相關文章，李昭然法官如果能告訴我們一句話，絕對不是「司法團隊難辭其咎」應該是希望珍惜生命，許大院長若有時間，別急著寫回憶錄或蒐集政績；再多的司法改革，如果如果沒有解決工作負荷、司法尊嚴的問題，只不過在危樓換貼壁紙而已。

臉書法官改革司法連線貼文全文如下：

轉自法官論壇，113年4月12日，絕對是司法歷史上最黑暗的一天，一位法官用生命做出控訴，每個司法體制內的人會問：下一個撐不下的人會不會是我

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一封寄不出去的信

我不認識昭然學長，這幾天，慢慢地從各種訊息中，架構出一個大概的模樣。但是他已經不存在，我們始終沒有機會在法官學院偶遇、或者在一二三審交流的時候點頭打招呼。

我相信此刻，許多跟我一樣的法官，在辦公室加班寫判決、閱卷或者努力搞清楚審判長丟回來的卷宗到底要我注意哪一項，或者是最高廢棄撤銷發回的理由、到底是什麼真意？

我們跟往常一樣，一邊寫判決，一邊看著論壇上的文章或者即時新聞報導，心有感嘆卻無能為力，搖搖頭之後繼續寫下一個判決。

在昭然學長決絕地離開我們19個小之後，幾年都不在論壇出現的許大院長，終於PO出了一篇文章。有人懷疑是AI產出的文章，有人則是為他的政策辯護，但我看了，就是一句話：心涼。

原來，昭然學長用死諫來證明一件事：所有的司法問題，都是我們每一個人自己造成的。這情何以堪？難道我們都是兇手嗎？

難道不是嗎？

當初抱著初衷，想要貢獻所學，以一己之力解決人事的紛爭，加班熬夜、犧牲家庭時間、孤獨地承受工作的壓力以及負擔，在家人父母的體諒下，我們燃燒自己的青春體力，結果呢？

不能對不起案件當事人，所以我們努力達到案件的公允，並且合乎上級審的要求。上級審的學長們，你們當初也是這樣一件一件地寫出來的吧！辦案的時候，也是只想把案件結掉而不顧後果嗎？為何等到自己站上位置之後，就開始挑剔批評、怎麼看都不順眼、動輒評論誰的「判決品質」很差？你自己忘記了，那些熬夜埋首卷宗的時刻嗎？

每個人辦案的進度不一樣，如果身為學長姐審判長庭長，不是應該提供協助嗎？而各種冷嘲熱諷的言語、不以為然的臉色，要用這些證明「你們怎麼這麼不認真，我當初才不是這樣子。」、「一定是不夠努力」、「太不認真了」。

而每一個默默承受指教的受命陪席法官，你有沒有看著卷宗、望著窗外、難堪難過到想跳下樓的衝動呢？面子問題、自律問題，不敢求援，害怕被傳言難聽，就這樣默默承受著這股化不開的壓力。把卷宗從櫃子搬出來、再搬進去。桌上地上到處都是待辦待研究的問題，新案一直進來、庭期延宕幾個月後……..

高層急率搶功作為司法改革的業績，沒有詳細評估、不去實際瞭解社會真實需求，立即要求法官們要銜接要承攬這些法定程序；號稱保障人權，在枝微末節上自以為是的建立新制度，到底有沒有真正聽聽在法庭上的人民，他們感受是什麼？

而這樣充滿上欺下瞞、霸凌蠻橫的文化，我們居然一直持續地忍受下來。多少人被審判長羞辱後憤而辭職，多少人在案件壓力恍惚中度日如年，司法尊嚴的傾頹，造成人民眾對法院判決的輕蔑及質疑，根本喪失了定分止爭的實質效能。有誰想像的到，司法，居然是一個荒謬的角落，法官的身心摧折於此，尊嚴破毀於此，而民眾的怨謗亦歸於此。

說的再多，都挽不回一條年輕的生命。但願昭然學長的犧牲，不會毫無痕跡，幾年後，成為另一個令人嘆息的司法傳聞而已。

每個月的12日，當大家收到上個月的未結案件報表單、遲延催辦單、年底將被列為不優良的警告單時。請捫心自問：我是不是有盡力了？每天的工作是否對得起我這份薪水？開庭面對當事人，我是否無愧？我是不是已經無法承受壓力？需要幫忙、需要協助、需要一點空間？

請閉上眼睛，想一想，2024年4月12日凌晨，昭然學長的心情。

如果他能告訴我們一句話，絕對不是「司法團隊難辭其咎」。我想，他應該會希望我們更珍惜自己的生命，總是樂於伸出雙手幫助別人的他，用他的生命對我們做出最溫柔的提醒。

如果許大院長有時間，別急著替自己寫回憶錄或者是蒐集這幾年的司改政績，請把我們論壇上這幾年的狗吠，用一點點同理心，讀出情緒性話語之間的那些無奈與求助，也認真地看待我們每一個司法小螺絲。再多的司法改革，如果沒有解決工作負荷、司法尊嚴的問題，只不過在危樓換貼壁紙而已。