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獨／首例義務役逃兵今早歸營 八軍團：相關懲處不會少

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

義務役期恢復一年今年實施，未料卻發生首例逃兵離營事件，陸軍八軍團位於台南的203旅，9日第2營2229梯新兵報到，11日晚間6時30分在中山室聽取招募宣導，9時幹部宣布集合時，卻發現劉姓二兵入伍兩天即「人間蒸發」；事後軍方調查，劉翻牆離營被車接走，憲軍展開調查，但今早傳出劉已自行返營。

根據了解，劉男是南部人，入營時曾做心理調查量表，被軍方列為重點關照人員，原幹部打算在入營3天後約談他，沒想到劉男只在營中兩天就擅自翻牆離營。

第八軍團指揮部在事發後曾對外表示，轄屬步兵203旅9日報到入伍之劉姓義務役役男，於11日晚間不假離營，單位即編組人員搜尋並聯繫家屬，復於12日依規定發布離營通報，函請台南市憲兵隊依法處置。

今早傳出，劉在上午7點多已自行返營，但軍方表示，依照《陸海空軍刑法》第40條規定，無故離去或不就職役逾6日者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。即便6日內回營，仍需接受行政調查，若確認有逃兵意圖，軍方仍能給予懲處。

軍方強調，針對此案會「刑懲並行」，完成行政調查後，將會請憲兵隊將劉移送台南地檢署偵辦；此外，相關失職人員調查後，也會一併予以懲處。

義務役期恢復一年今年實施，未料卻發生首例逃兵離營事件。（示意圖）圖／本報資料照
義務役期恢復一年今年實施，未料卻發生首例逃兵離營事件。（示意圖）圖／本報資料照
義務役期恢復一年今年實施，未料卻發生首例逃兵離營事件。（示意圖）圖／本報資料照
義務役期恢復一年今年實施，未料卻發生首例逃兵離營事件。（示意圖）圖／本報資料照

台南 幹部 憲兵

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