法官之死引爆下台聲浪 法官怒：許宗力空話卸責

士林地院法官李昭然之死引發基層怒火，司法院長許宗力（圖）前晚寫給法官一封上千字信件，被法官認為根本是推卸責任的長文。本報資料照片

士林地院法官李昭然因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼外，更引爆法官長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇前天砲聲隆隆指向司法院，司法院長許宗力當晚發出「給法官的一封信」，結果引發更多法官怒火，有法官批，一千多字的內容約有九百字在推卸責任，其他內容更是空話，絲毫看不到解決當下困境的方法與誠意。

法官論壇上更有法官秀出近四任司法院長任期間，法官人數與案件數，直接打臉許宗力，直指許宗力在歷任法官人力增加百分比，敬陪末座。法官反諷許宗力信中所言，顯與客觀事證不符，難認屬實，應該發揮「周處除三害」精神，除了下詔罪己，並讓各法院限量分案。

法官論壇上甚至直指，「你們司法行政團隊用了七年多的時間，證明不但無能解決司法沉痾，反而越改越糟。如果真心認為行政團隊難辭其咎，就不要再戀棧，勇於辭職吧，再給你們一天時間，都嫌太多」。

法官論壇上有篇「給司法院長的一些數字」文章，拿出近五任司法院長任內的表現做比較，其中翁岳生院長八年任內，法官人數增加三一三人，增加比率達百分之二十二點九六最多，其次是賴浩敏六年任內，也增加二二八人、增幅百分之十二點三；連任期只有三年的賴英照，都增加一六七人、增幅百分之九點九；對照許宗力過去七年，法官人數只增加一二五人，增加百分之六。

發文者直指，不論是絕對增加的數字或是增加的百分比，許宗力在法官人力的努力上，都是歷來司法院長最低。法官也彙整出，二○一六年許宗力上任時，當年總新收案量是三一三萬四三九四件，去年已成長到三八七萬六○六○件，案件量增加百分之二十三點六六。

面對司法院不僅政策上廣開訴訟案源、欠缺政策評估，由許宗力主持的大法官會議或憲法法庭，過去幾年更以人權保障為名，大開民眾訴訟之門，在許宗力回應法官怒火的洋洋灑灑長文，卻看不到任何檢討或改善之道，更對法官協會提出司法院應在一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，沒有任何回應。

有法官形容，許宗力的回應信，不僅無助撫平李法官之死帶來的傷痛，更像這幾年司法院最擅長的卸責文，這樣司法行政高層，只能提醒大家，「案件是國家的，命是自己的」。