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大姑涉助詐團洗錢收押 徐巧芯：連家人都騙

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

刑事局警方追查詐騙金流，意外發現立委徐巧芯的劉姓大姑涉案。記者李奕昕／攝影
刑事局警方追查詐騙金流，意外發現立委徐巧芯的劉姓大姑涉案。記者李奕昕／攝影

刑事局追查一起詐騙集團金流，發現男子杜秉澄、劉向婕夫妻檔假扮幣商，指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢，不法金額達二七○○萬元，警方日前搜索拘提三人移送北檢，檢方向法院聲請羈押禁見獲准；據悉，杜姓夫妻檔已多次涉詐，其中劉女還是國民黨立委徐巧芯大姑，徐巧芯對此表示，杜姓夫婦「連家人都騙」，支持依法偵辦。

刑事局及台北市刑大追查去年下旬一宗詐騙案金流，依據打詐「情資研析中心」研析假投資詐欺案，鎖定東霖公關顧問公司替詐欺集團洗錢，深入調查發現，東霖公司負責人為林于倫（四十一歲），杜秉澄（卅六歲）、劉向婕（四十歲）夫妻是上游，透過林于倫層層轉匯洗錢，以此居中牟利。

台北地檢署三月廿五日指揮刑事局、北市刑大到劉向婕夫妻等三人住處及辦公處搜索，三人到案後自稱是虛擬貨幣幣商，只是在經營虛擬貨幣交易，否認有洗錢犯行，詢後依加重詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

據調查，林于倫和劉向婕是國小同學，三人看準近年洗錢有高額獲利，決議合謀賺取不法。二○一四年林于倫曾在基隆市中正公園對蔣中正銅像噴漆，事後到台北市警局中正一分局前舉辦記者會，再向警方自首，因此躍上社會版面，檢警此次主要鎖定林于倫協助擔任取款車手、洗錢部分進行調查。

調查顯示，杜秉澄、劉向婕夫妻涉及多起詐欺及洗錢案。徐巧芯對此說明，「我自己也是受害者」，強調杜男夫妻是夫家頭痛人物，曾經找過她「做生意」，連家人都敢騙，她的朋友曾被杜男夫妻騷擾，她都建議友人報警處理，雖不了解此次案情，但不意外大姑遭法辦，成年人就要對自己的行為負責。

徐巧芯 洗錢 詐欺

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