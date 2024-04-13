擁4間健身房...25歲健身教練拉學生投資涉吸金 檢警帶回13人

葉姓男子日前遭舉報，無期貨商資格卻經營期貨投資業務，透過旗下健身房配合教練拉攏學員投資，士林地檢近日指揮警方兵分多路到葉男、涉案教練的住處及健身房等10餘處拘搜，帶回葉男等13人，檢方漏夜偵訊後，令葉等5人限制出境出海，林男、宋男30萬元交保，限制出境出海，其餘請回。

據悉，葉男年約25歲、綽號「小龍」，平時在北部經營4家健身房，年紀輕輕便時常在社群軟體上炫富，旗下健身房2022年曾引起大批網友關注，一名女性模特兒兩眼無神自錄道歉影片，網友懷疑女子是「被」道歉，後經比對影片背景擺設，直指現場是葉男所開健身房。

外界開始懷疑葉男身分，近期葉男遭舉報透過健身房拉攏學員投資吸金。檢警調查，葉男與自家健身教練配合，拉攏學員進行投資，然葉男等人並無期貨商資格，卻經營期貨商業務，又透過健身房拉來學員投資，涉嫌違反期貨交易法等罪。