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法官與妻訣別墜樓亡…法界論壇炸鍋炸不停：要稱許宗力是院長？他不配！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

士林地院法官李昭然因為工作壓力大，在與妻訣別後墜樓；法官論壇今天整日「炸鍋炸不停」，更有法官留言呼籲要自行限量結案，還指「橋過」（幹譙）司法院長許宗力，要稱呼他為院長，他不配。

李昭然是司法官學院52期第一名結業，他的妻子在台北地院服務，以司法官第一名考上國家考試接受裁培，夫妻檔是「雙第一」；李昭然的墜樓事件，將法官工作常年積怨放大，同仁今天紛紛上法官論壇留言，「炸鍋」一天。

有法官留言「我認識李法官，也曾經一起求學過，對於這件事就是難過、遺憾。我完全可以理解大家對司法院的憤怒，過去我也曾在這裡幹橋過許宗力，也說過我可以稱呼他為教授，因為他的學識，但是要我稱呼他為院長，他不配。」

留言說「我也幹橋過那些上位之後換了腦袋的人，也幹橋過現在在二審、三審自以為出書玩白話文說人權法官，只會操作形式文義保障意見表達權這種低能見解，至於大法官？？不用幹橋，大部分就是狗尾續貂的等級，寫個判決都還要再開，我國的大法官現在真的是笑話，更不用講寫出來的東西真的不知道寫三小。」

留言的法官說「不過大家也都知道，幹橋完之後，有用嗎。沒用。沒用。沒用。改善人力匱乏、增加硬體？有啦，增加國民法官不知道算不算增加法官員額，硬體，你來北部某法院看看，那個硬體設備開庭之難用。」

「不過對外界感到太多困擾，就應該回頭看看自己是不是有問題。各法院都不乏砍案件數的人，各高等法院都不乏要求莫名其妙判決標準的人，簡單的案子，這要求、那交代，是誰的問題？簡單的案子，逼自己查得清清楚楚、深怕寫短被說話，是誰的問題。這些都是我們自己的心魔，覺得應該要很仔細、應該要怎麼樣。」

「各位學長姐，如果你在地院，結論對就好了，結論對就很夠了。高院麻煩不要找小東西撤回，結論對就麻煩維持。最高不要找小毛病，不要動不動說要表示意見，這些就足以讓基層法官輕鬆很多很多。」

留言人表示「你可以不贊同，我完全沒意見，我甚至表示尊重，因為你越仔細，表示你越花心思在這份工作，這是值得敬佩的，但希望這是你自己對自己的要求，不是對別人的，也不是幫自己戴個避免犧牲全民利益的帽子來做情緒勒索。」

「說到最後，我期待大家能夠一起無視管考，各位應該重視的，是你回家看到的人，是生你養你的人，你該愛的是現在在看電腦的你，你該愛的是在乎你甚而他自己的人。當事人、案件、上級、司法院」

留言人還說「請跟我說三次，全、部、都、是、屁，他們不會在乎你，所以各位學長姐，請愛你自己甚於工作。請百分之百的愛護你自己。真的不用再期待司法院會提出什麼辦法來改善法官工作的負擔。」

司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

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