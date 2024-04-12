「台版柬埔寨案」高院分批審 惡性重大16人上訴部分今駁回

「台版柬埔寨案」囚禁61名帳戶提供者，釀3人死亡，其中黃姓男子不堪受虐尋短，第一波共起訴29人，案件一審宣判後，台灣高等法院分批審理，今駁回被告張家豪等16人上訴，張等人仍被依私行拘禁致死、遺棄屍體等罪分處26年至1年4月不等徒刑。

「藍道」杜承哲為首的犯罪集團以假投資詐財近4億元，為免犯行曝光，囚禁61名帳戶提供者卻釀3死。新北警方前年查獲詐團設在淡水的囚禁點，再追出桃園據點，救出遭控制的58人。杜前年9至11月組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌，引誘缺錢民眾，數十名被害人被關在僅3坪大房間38天，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，若交談就遭電擊、毒打，還在不知情狀況下吃了摻有毒品FM2的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了11天後，從11樓尋短。黃姓女子被拘禁1個多月，遭電擊凌虐後吐血，她哀求「肚子痛」未獲理睬，大量出血休克死亡。林姓男子患有慢性病，遭拘禁15日未服用藥物導致病況惡化，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭控員餵食3顆FM2而心肌梗塞休克身亡。

士林地院指詐團利用假投資詐騙267人，不法所得3億9342萬餘元，為了迅速騙取暴利，不惜拘禁並用毒品控制帳戶提供者，在被拘禁者生命危險時拒絕送醫，導致3人死亡，犯罪手段惡劣凶殘，認定29人有罪。

其中集團核心幹部「Ｓ姐」傅榆藺和「茶董」陳樺韋一審遭處無期徒刑，他們對罪與刑皆上訴，要調查的證據較多，高院因此分批處理，今天宣判的16人僅處理刑之上訴部分。這16人分別是鄭文誠、張家豪、劉宏翊、邱柏倫、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、周長鴻、林品翔、陳義方、邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡。

高院認為，鄭文誠、張家豪是組織核心成員，擔任桃園、淡水據點指揮控員的控員幹部，參與本案犯罪組織分別為27日、30日，負責接受指令後再指揮各該據點現場控員，對各該據點控員具有一定命令、監督的權力；劉宏翊、邱柏倫參與犯罪集團德時間都是10日；曾忠義負責招募控員及發放報酬，陸續招募成年及未成年成員共15人加入組織後，執行看管被拘禁者的工作。

而林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、周長鴻、林品翔、陳義方都是桃園、淡水據點的控員，為詐騙集團下層成員，非核心決策角色，參與期間分別為19、18、7、4、2、2、1日。楊子霆、周長鴻、林品翔、陳義方參與控員期間較短，但桃園、淡水據點為警查獲時，被拘禁人數分別為32、26人，他們在拘禁被害人期間，直接面對被害人，依指示上銬拘禁、毆打、電擊、強盜財物，見被害人遭非人待遇卻無所動。