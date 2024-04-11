高市警臉書謾罵記者被訴 謊稱「帳號被盜」被識破記1大過送辦

高雄市警局前鎮分局曾姓警員在記者臉書謾罵，被控妨害名譽，警方查出他說謊，重懲1大過並移送法辦。記者林保光／攝影

高雄市警前鎮分局曾姓警員在三立電視台馬姓女記者的臉書粉專，留言謾罵，被控告妨害名譽，前鎮警分局深入查辦，發現他謊稱臉書帳號被盜用，涉嫌使公務人員登載不實罪嫌，今天將他移送法辦，並行政重懲，記1大過處分。

高雄市前鎮警分局今晚表示，曾姓員警於3月30日在馬姓記者的臉書粉絲專頁不當留言，並謊稱臉書帳號被盜用，分局主動立案調查，曾員坦承是其所為。

前鎮警分局表示，有關馬姓記者提告曾姓警員妨害名譽，分局已要求曾員據實陳述，全力配合新北市警方偵辦，經調查，曾姓警員因害怕遭究責，而謊稱帳號遭盜用，分局認為本案已釐清事實真相，曾員涉嫌使公務人員登載不實罪嫌，今天將他依偽造文書罪嫌，移送高雄地檢署究辦，因本案影響警譽，情節重大，從重核予曾員記1大過處分，並追究相關人員考核監督不周責任，以儆效尤。

前鎮警分局長洪榮敏表示，對曾員於馬姓記者粉專不當留言，深表歉意，身為執法者，更應謹言慎行，將持續加強員警法紀教育，以避免類似情事再度發生。

三立電視台馬姓女記者採訪民眾黨立委黃國昌直播募款，事後大量「昌粉」至馬姓女記者的粉絲專頁留言謾罵，她蒐集相關留言後，針對其中21人提出告訴，其中3人是現職警務人員，包括高雄市前鎮警分局前鎮街派出所曾姓警員，以及新竹市警局、航警局安檢大隊警員，曾姓警員稱「帳號被盜」，警方深入調查才發覺他說謊。