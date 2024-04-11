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欠繳酒駕罰鍰8萬逾10年 台南分署這動作讓他一次繳清
台南48歲程姓男子11年前騎乘機車行經永康區勝利街，經警攔檢酒測超標遭市府交通局裁罰9萬元，隔年移送強制執行，核發執行憑證後，交通局今年2月間將剩餘欠款8萬元再移送執行，連同欠繳健保費近9萬元，行政執行署台南分署祭鐵腕扣薪，他這才先行繳清8萬元酒駕罰鍰。
台南分署表示，分案受理後，執行人員查得程有薪資可供執行，核發執行命令扣押薪資。程主動電話聯繫表示，因為公司收到扣薪，他想一次繳清，但仍須扶養小孩，欠繳健保費部分則請求延期繳納。昨天上午程到分署繳清8萬元酒駕罰鍰，並請求6月底前繳清健保費9912元。
台南分署呼籲，「酒駕零容忍」，在飲酒之後，應多利用大眾運輸、指定駕駛或計程車代步切勿自行開車，共同維護用路人的生命安全，切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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