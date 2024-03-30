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違規行駛慢車道！高雄聯結車駕駛輾斃女騎士判8月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄去年2月中發生聯結車輾斃女騎士的驚悚意外，整起肇因經事後鑑定，42歲聯結車莊姓駕駛當時未依規定行駛慢車道，且未注意車前狀況，為本案肇事主因，事後，莊男與死者家屬並未就調解金達成共識，橋頭地方法院依過失致死罪判莊8月徒刑。

本起事故發生於去年2月14日下午4時20分許，判決指出，莊男駕駛聯結車沿燕巢區安招路慢車道，由東往西方向行駛，行經事故路段時，貿然行駛慢車道，且未注意車前狀況。

當時59歲莊姓女騎士同向沿著慢車道駛來，自莊車右後方制右前車頭欲搶快超車，卻疏於先亮左方向燈並保持半公尺距離，且超車時未行駛至安全距離就先減速，兩車遂即發生碰撞，莊女當場人車倒地，造成頭部外傷併顱內出血，及全身多處創傷骨折，因創傷性休克不治身亡。

車禍當下，莊男對到場員警自首並坦承犯行，案經高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會鑑定，覆議結果為「莊男未依規定行駛慢車道及未注意車前狀況，為肇事主因。」至於，莊女超車時，未保持安全距離，也有過失，但莊男無法免去過失致死的刑事罪責。

法官審酌，莊身為職業聯結車駕駛，竟疏未遵守道路交通規則，肇致莊女喪失寶貴性命，令家屬因失去親人遭受莫大悲慟，復衡量莊並無前科，案發當下自首坦承犯行，但因肇事雙方並未達成調解，依此判刑。

高雄市燕巢區安招路今天下午發生一起死亡車禍，一名大貨車司機開車行經該處，與女騎士發生擦撞後倒地，又遭車輪輾壓，當場身亡。記者陳弘逸／翻攝
高雄市燕巢區安招路今天下午發生一起死亡車禍，一名大貨車司機開車行經該處，與女騎士發生擦撞後倒地，又遭車輪輾壓，當場身亡。記者陳弘逸／翻攝

車禍 車道 過失致死

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