衛生紙塞嘴、礦泉水灌鼻 狠男對女友施「水刑」下場曝

台中洪姓男子和女友吵架強拉她進房間，又怕呼救聲被聽見，竟拿衛生紙塞她嘴巴、用礦泉水灌鼻腔，宛如施以「水刑」凌虐，甚至揚言「警察也進不來，他們沒搜索票」，警方獲報仍請鎖匠開門，目睹女子被關在廁所痛哭，法院刑事依傷害罪判洪6月，民事判他應給付女友10萬元，可上訴。

檢警調查，洪男2022年2月25日和女友爭吵，對方因不願意和他回租屋處，洪竟強拉女友進電梯、房間，還不顧她呼救用衛生紙堵住嘴巴，甚至拿礦泉水灌鼻腔，以此阻止女友離開。

因拉扯過程中社區人員發現報案，警方到場敲門時洪拒絕開門，還擔心女友求救聲被聽見就將她拖進廁所拘禁。警方則調閱社區監視器、會同女子母親到場並找鎖匠開門，才發現她蹲坐在廁所內哭泣。

洪男在刑事審理時否認犯行，辯稱女友瘀青是之前的舊傷；女子證稱，當時大聲叫喊洪男就拿衛生紙塞她嘴、拿礦泉水朝鼻子灌，自己掙扎無效只好畏縮在浴室哭，她並稱，洪男當時說「就算警察來也進不來，他們沒有搜索票」。

法院勘驗監視器也發現，當時女子被洪男用力拉扯，洪左手還環繞對方脖子上，女子失去重心摔在電梯地板上，另警員進入時屋內凌亂、瓶罐四散，女子在淋浴間哭泣，頭髮也潮濕沾黏臉上，全身是傷，一臉驚魂未定。

法院審酌，洪男將女友拘禁租屋處2個多小時，又出手傷人，造成女子心裡創傷恐懼，犯後也沒和解，從重依傷害罪判洪6月確定。

女子再提民事訴訟，主張遭洪男施暴身心受創，對洪求償精神撫慰金300萬元；洪抗辯稱，刑事有上訴，要等最高法院判決確定。

民事庭查，洪犯傷害罪最高法院2023年已駁回上訴確定，認為洪始終未提出具體答辯，審酌他傷害、拘禁女友等情狀，並考量雙方職業收入等、侵害程度等，判洪應給付女友10萬元。

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