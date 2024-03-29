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知名畫家侯翠杏逛街摔倒膝蓋破裂 法院判SOGO百貨確定要賠142萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

知名抽象畫家侯翠杏6年前到SOGO百貨逛街，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂，開刀治療；她認為SOGO百貨有疏失，提告求償739萬餘元，最高法院判SOGO、施工的員工黃琬珍連帶賠償95萬2855元，另SOGO還要再賠懲罰性違約金47萬6728元，共計142萬9583元確定。

75歲侯翠杏是東和鋼鐵創辦人之一侯政廷之女，她早期曾隨台灣前輩畫家李石樵學素描、隨呂基正學水彩與寫生、傅狷夫習水墨、許深洲學膠彩、傅宗堯學篆刻；之後拜師台灣抽象與室內設計先鋒顏雲連，學習油畫、蛋彩、粉彩與膠彩長達8年。

1973年起侯翠杏移居美國，1976年進入奧克拉荷馬州州立大學攻讀環境藝術碩士，1979年進入加州史丹福大學藝術研究所博士班深造。旅美多年之後，1981年回到台灣任教，半世紀來創作不綴，在台灣抽象藝術史上占一席之地。

侯翠杏2018年9月20日到SOGO忠孝館逛街，因現場增設櫃位，地板上鋪設臨時電源線，她被絆倒顏面流血，緊急送醫急救，膝蓋也因此半月板破裂，動手術治療後需長期復健。

她認為SOGO百貨疏於警示臨時鋪設的電源線，固定用的膠帶和地板同色系，難以注意，且SOGO沒有誠意道歉彌補，提告請求SOGO、黃晴雯、黃琬珍賠償醫藥費、精神慰撫金、懲罰性賠償金等，共計739萬6958元。

一審認為SOGO百貨確實有疏失，判SOGO、黃晴雯等人連帶賠償183萬4037元，另SOGO百貨需再負擔一倍的懲罰性賠償金，也就是183萬4037元，共計366萬8074元。

雙方皆上訴，二審認為黃琬珍的設置不論有無包覆壓條或固定，都增加行人不慎踢絆的風險，且現場沒有明顯警告標示，對事故發生有過失責任，黃女、SOGO應負連帶賠償責任，而黃晴雯雖是公司負責人，但對臨時電源線並無直接監督之權，毋庸賠償。

二審統計侯翠杏的醫療費、交通費、未來醫療費、取消預定旅遊行程的損失等，另審酌雙方身分地位、經濟狀況後，認為侯翠杏精神慰撫金可請求100萬元，但侯翠杏也有未注意行進間前方的過失，應負五成過失責任，因此只能請求黃女、SOGO連帶賠償95萬2855元，另加上懲罰性賠償金，侯翠杏可獲賠190萬5709元。

雙方在上訴第三審，最高法院指出，SOGO應負擔0.5倍懲罰性賠償金，金額應為47萬6428元，但二審仍以95萬2854元計算，判決有誤，此部分廢棄並自為改判SOGO應賠償47萬6428元懲罰性賠償金；另黃女、SOGO應連帶賠償部分維持不變為95萬2855元，共計142萬9583元。

侯翠杏。圖／聯合報系資料照片
侯翠杏。圖／聯合報系資料照片
畫家侯翠杏。圖／聯合報系資料照片
畫家侯翠杏。圖／聯合報系資料照片

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