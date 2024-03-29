拒酒測遭罰又欠稅達16萬 新竹分署查封土地他嚇到秒繳清

法務部行政執行署新竹分署發現有義務人未繳納綜合所得稅、燃料使用費及使用牌照稅，又因曾拒絕接受酒精濃度測試，遭交通部公路總局新竹區監理所新竹市監理站裁處逾16萬元。案件移送新竹分署執行後，一查其名下財產還不少，立刻鐵腕查封一筆土地，義務人得知後立刻一次全額繳清欠款，新竹分署強調，此類案件將繼續積極執行。

新竹分署指出，受理此強制執行案後，執行人員查調發現義務人名下有數筆與他人共有的不動產，於是通知地政事務所查封法律關係較單純的一筆土地，並核發執行命令扣押其存款。義務人得知後，主動聯繫並親自至新竹分署一次全額繳清欠款。

新竹分署指出，在確認義務人繳完欠款後，便函請地政事務所及銀行撤銷查封及扣押。由於義務人拒絕酒測遭罰，新竹分署強調，拒絕接受酒精濃度測試的行為已觸犯道路交通管理處罰條例，可能遭處高達18萬元的罰鍰，汽機車亦會當場移置保管，並且吊銷駕駛執照。

新竹分署也呼籲民眾，請勿酒駕和拒絕酒測，如因違規遭裁處罰鍰務必主動繳納，新竹分署對於此類案件將繼續積極執行，使違反義務者承擔相應的法律責任，以維護用路人的安全，進而遏止酒駕發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康