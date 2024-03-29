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朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

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朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪起訴，朱否認犯罪，台北地院今天依強制猥褻罪重判朱有期徒刑1年2月，判決若維持，朱須坐牢。關於朱的判刑刑度，台北地院判決指出，朱竟以遭「政治迫害」想辯無罪。

判決說，依鍾沛君偵審一致的指訴，再佐以證人證述鍾女陳述被害經過的情緒反應及所生影響，又稽核卷內通訊與行程紀錄、語音與對話錄音，以及朱學恒以簡訊及切結書所為審判外自白，朱確有接續以強暴方式對鍾女猥褻。

判決指出，朱學恒雖辯稱案發當晚因酒醉「斷片」無記憶，他的審判外自白是遭受誤導，更以犯案當天的時間、空間稱不可能強制猥褻，不過，證人的證述及朱學恒自己在案發返家後旋即傳訊給鍾女，可證他雖飲酒，還是意識清楚。

合議庭認為，依朱學恒偵查的供述，佐證他案發時並非全無記憶，朱學恒所辯稱「酒醉斷片」應不足以採信。

判決說，朱學恒偵查的供述、證人的證述以及通訊紀錄與對話錄音，都可證明朱是自行書寫簡訊、切結書自白，承認有違反鍾沛君的意願，此外，證人即國民黨立委陳菁徽並沒有傳遞足以影響朱的紙條，且陳菁徽與鍾沛君的指訴相符，朱學恒辯審判外的自白是遭人誤導，更不能採信。

合議庭認為，再依卷內證人證述、行程紀錄及現場照片，朱有充足時間及空間對鍾沛君為強制猥褻犯行，朱辯稱無足夠時間、空間犯案等，也不可採。

合議庭認定，鍾沛君於案發時雖無呼救反應，但是，性侵害犯罪的被害人採取何種保護舉措或有何情緒反應，其實並無固定模式，不應以「完美被害人迷思」加諸於在鍾沛君身上，指她指證不實。

判決書指出，朱學恒嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權、身體控制權，參酌鍾沛君與朱學恒的職業特性，2人因工作相識，於案發後仍有共同錄製節目的邀約，以及朱學恒在偵、審中利用所經營頻道、社群及向媒體發表言論，形塑鍾沛君是「他人指使的政治打手」、自己遭受「政治迫害」等情，已經造成鍾女於提出告訴之後，較其他性侵害被害人須承受更高程度的社會關注及輿論非議，並造成鍾女無法輕易抹滅的心理傷害。

判決理由說，朱學恒犯後顯現欠缺性別平權意識、毫無悔悟，應予嚴懲，審酌他前無犯罪紀錄、職業為知名翻譯家及網路直播主，判他有期徒刑1年2月。

名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照

朱學恒 猥褻 鍾沛君

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