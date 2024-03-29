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關定了！朱學恒酒後自稱「斷片」強吻鍾沛君 強制猥褻罪重判1年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪起訴，朱否認犯罪，自稱酒後「斷片」不復記憶；法官傳喚立委陳菁徽、鍾女夫婿陳布朗作證，檢察官對朱請求從重量刑，台北地院今天宣判，朱重判1年2月。可上訴。

合議庭月前密集開庭審理，鍾沛君每庭必到，與朱學恒在法庭「直球對決」。證人陳菁徽、陳布朗、資深媒體人樊啟明、餐廳陳姓女服務生等作證時，證詞都不利於朱。

例如，有證人證稱，鍾沛君被強吻時，身體一度無法動彈，懷疑被朱下藥，鍾女擔心沒有人相信她會被朱學恒侵犯的事，是因朱有網路聲量、輿論的影響力，證詞讓合議庭形成心證。

上月19日，公訴檢察官在辯論程序論告，表示所有的證據調查都由朱學恒聲請，法院大部分准允，不過，證人證述與過去偵查檢察官調查相符，朱無力回天，於是開始鬧脾氣，犯後態度不佳，雖不對朱具體求刑，但建議從重量刑。

依起訴書內容，朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。

朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避，後來，朱學恒回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

朱學恒被爆料性侵後，向檢方「自首」犯性騷擾罪，檢方偵辦認為，朱涉犯的不是告訴乃論輕罪，依較重的強制猥褻罪起訴他。

台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片

性騷擾 朱學恒 猥褻 鍾沛君 陳菁徽

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