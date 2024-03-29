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爭長榮經營權！老三張國政連襟買凶撞車、噴辣椒水…柯麗卿求償200萬結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋時任長榮國際公司董事長柯麗卿等人參加董事會支持長子張國華，與新北市永和區永樂里長許政鎧，花錢找黑道製造假車禍、噴辣椒水，最高法院依違反個人資料保護法等罪判謝3年10月徒刑定讞。民事部分，柯麗卿向謝、許等5人連帶求償200萬元，台北地方法院判謝、許等5人應連帶賠償60萬元，可上訴。

張榮發基金會2018年12月11日上午9時30分許，在長榮國際公司召開董事會，預定改選董事，謝國獻意圖阻止會議順利進行，先透過許政鎧找多名黑道成員，並提供柯麗卿的姓名、電話、照片、地址、車號等個資，寫紙條交代「1.不要出人命、2.車禍事件、3.痛毆、4.打斷牙、5.弄瞎」。

黑道打手於董事會當天上午8時，騎機車從後方撞擊柯麗卿的座車，趁機朝柯麗卿噴辣椒水，導致額頭、眼睛、前臂及手背刺痛、灼熱，使柯麗卿無法立刻前往董事會。　

謝國獻、許政鎧另以同樣方式，要求打手尾隨、恐嚇同為長榮老臣的戴錦詮、鍾德美。謝國獻被依違反個資法等罪判3年10月徒刑定讞，許政鎧則被依違反個資法判刑1年6月，並宣告緩刑4年，沒收10萬元犯罪所得確定。

民事部分，柯麗卿提告要求謝國獻、許政鎧等5人連帶賠償200萬元；台北地院指出，雖謝國獻否認不法蒐集柯麗卿的個資，但根據許政鎧在刑案作證指出，他和謝在里長辦公室見面，「請我幫他修理一個人」，並指定長榮國際開董事會當天，提供的牛皮紙袋內裝有柯麗卿上班路線、住址、車號等，約定事成會給做事的人50萬元。

法院認為依據證人說法、謝國獻被扣案的電腦中還原出柯麗卿個資相關文件檔案，足以認定謝國獻有不法犯行，謝國獻等人非法利用柯麗卿個資，造成柯麗卿身體傷害及心理壓力，逼迫無法出席董事會，企圖干預長榮國際公司的經營，審酌柯麗卿傷勢不輕，肉體、精神確受極大痛苦，認為精神慰撫金應以60萬元為適當，判決謝國獻、許政鎧等5人應連帶賠償柯麗卿60萬元。

柯麗卿。圖／聯合報系資料照片
柯麗卿。圖／聯合報系資料照片

個資 長榮 黑道

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