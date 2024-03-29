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NIKE運動精品大廠威宏-KY涉內線 董座洪永裕100萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

NIKE運動裝備及精品包袋製造大商威宏-KY，被控2020年出售海外資產時，有內部人在重訊公告前，提前進場買股，涉及內線交易，調查局昨天兵分12路搜索，約談董事長洪永裕、蕭姓董事共13人到案，新北地檢署漏夜複訊後，認為洪、蕭犯後態度良好，依違反證交法命2人各以100萬元交保。

據調查，威宏-KY是財務體質健全的公司，但前幾年受疫情影響，業績持續下滑，洪永裕以增加運動包袋及高爾夫球產品開發為由，決以將私人在越南投資有獲利的代工廠，轉手賣給威宏-KY，藉此平衡財務收支。

檢調原認為威宏-KY以左手賣右手方式套利，涉及非常規交易，但清查過後確認無違法，反倒是發現有內部人在併購消息公告前，提前進場買進股票，有內線交易之虞，蒐證後昨天發動偵查，約談洪永裕等11名被告，另有2名證人。

據了解，洪永裕等告於偵查中均自白犯罪，並願意繳回犯罪所得，態度良好，由於獲利金額不大，檢方因此命洪男等人交保。

威宏-KY今年1月合併營收7.2億元，月增12.5%、年增47%；公司曾表示，去年第四季因船舶周轉率影響遞延的訂單已陸續出貨，且終端品牌商因應農曆新年假期提前拉貨，帶動相關業績認列挹注營運；因疫情造成之不利因素已完全消散，近年集團透過併購推升營收規模，是帶動1月營收創歷年同期新高表現主因之一。

威宏客戶包括高爾夫球具及服飾品牌Titleist，網紅潮牌AUPEN也加入供應鏈，還有亞馬遜的物流袋，成為全球唯二供應商之一。

威宏控股集團董事長洪永裕涉內線交易遭檢調約談。圖／報系資料照
威宏控股集團董事長洪永裕涉內線交易遭檢調約談。圖／報系資料照

業績 疫情 財務

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