安排樂天女孩私接商演遭訴 前行銷經理50萬元交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台灣樂天棒球隊公司前行銷部經理陳元凱任職期間涉嫌安排樂天女孩私接商演、低報費用，獲利千餘萬元，樂天公司副總經理、前領隊浦韋青為衝高門票銷售量，指示妻子製作不實銷售紀錄，桃園地檢署今日偵結，將陳、浦、趙、郭等人依背信罪，以及黃、張依商業會計法起訴，其中在押的陳元凱經移審後，桃園地院晚間諭令以50萬元交保候傳，至於樂天女孩的部分則另案偵辦中。

桃園地檢署及法務部廉政署去年10月下旬分別接獲台灣樂天棒球隊公司檢舉，告發前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱涉嫌安排球團旗下專屬啦啦隊─樂天女孩私接活動牟利，造成公司損失，桃檢指派檢察官塗又臻指揮偵辦，今年1月30日至陳男住處、辦公室等處所搜索，並通知他到案，經檢察官訊問後，認為陳男涉犯背信罪嫌重大，且有串證之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押獲准迄今。

樂天女孩前經紀人、樂天公司行銷部經理陳元凱（見圖）涉嫌安排樂天女孩私接商演牟利，桃園地檢署偵結，依背信罪起訴，今午移審後，桃園地院法官諭令陳以50萬元交保候傳。圖／翻攝自Rakuten Girls臉書粉專
樂天女孩前經紀人、樂天公司行銷部經理陳元凱（見圖）涉嫌安排樂天女孩私接商演牟利，桃園地檢署偵結，依背信罪起訴，今午移審後，桃園地院法官諭令陳以50萬元交保候傳。圖／翻攝自Rakuten Girls臉書粉專

排球 桃園 檢察官

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