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SBL假球案／柯旻豪只認簽賭 邱繼緯否認是組頭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士院昨開庭，提訊核心人物柯旻豪（左）。記者蕭雅娟／攝影
SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士院昨開庭，提訊核心人物柯旻豪（左）。記者蕭雅娟／攝影
SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，昔日獲選MVP的前球員柯旻豪等人遭檢方起訴，士林地院昨天開庭調查，柯旻豪被提訊出庭時否認犯罪，僅承認去年4月有4度下注簽賭，但絕無打假球；前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯部分認罪，但否認是組頭，他說自己也是賭客，因為有球員找他下注，才預見恐打假球，坦承有詐欺、賭博

全案共起訴15人，球員包括柯旻豪、吳季穎、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、洋將斑霸等人，另5人是邱繼緯，吳季穎前女友黃品瑄，張姓、游姓與邱姓友人，球員翁嘉鴻逃亡被通緝。

邱繼緯承認部分犯罪，他說「有幫他們買，但我沒賺他們的錢」。辯護人說，邱是基於球員背景經驗、球隊得知內線消息、了解對雙方戰力、球員手感、盤分合理性，分析後決定投注內容。

柯旻豪表示，他有下注簽賭4次，但沒打假球，且分紅只有一次，但不是打假球分紅，而是在飯店賭博推筒子贏錢，才會分紅給陳品銓、邱忠博、黃鉉閔。

前球員周暐宸坦承有收1萬元，柯旻豪拿錢給他時，沒有說理由，但他沒配合打假球，也無簽賭。

陳品銓也否認打假球，供稱柯旻豪或吳季穎曾在賽事前對他說「今天贏多一點或不要贏太多」，但沒要他要輸球，也不知道他們簽賭。

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