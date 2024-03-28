NIKE代工大廠威宏KY涉內線交易 調查局搜索約談老董
專業運動裝備及精品包袋製造商威宏KY爆發內線交易。檢調掌握線情資，指威宏KY出售海外資產時，有內部人在重訊公告前，提前進場下單買股，調查局分析交易紀錄後，28日搜索約談董事長洪永裕、董事蕭榮居共13人到案，初步調查獲利不多，詢後依違反證交法移送新北地檢署複訊，不排除強制處分。
據調查，威宏-KY是體質健全的公司，但前幾年受疫情影響，業績持續下滑，洪永裕因此決議把投資越南生產線的賺錢公司，輾守賣給威宏KY，檢調清查後確認無關係人交易，卻發現有內部人在利多種訊公告前，提前進場買進股票，雖涉內線交易，但實際獲利並不多。
新北檢今指揮調查局兵分12路搜索，約談洪永裕、蕭榮居11名被告，另約談2名證人。據了解，相關被告在偵查中均自白犯罪，並願意繳回犯罪所得，態度配合良好。
專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY今年1月合併營收7.2億元，月增12.5%、年增47%；公司曾表示，去年第四季因船舶周轉率影響遞延的訂單已陸續出貨，且終端品牌商因應農曆新年假期提前拉貨，帶動相關業績認列挹注營運。因疫情造成之不利因素已完全消散，近年集團透過併購推升營收規模，是帶動營收創歷年同期新高表現主因之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言