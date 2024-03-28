NIKE代工大廠威宏KY涉內線交易 調查局搜索約談老董

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏KY爆發內線交易。檢調掌握線情資，指威宏KY出售海外資產時，有內部人在重訊公告前，提前進場下單買股，調查局分析交易紀錄後，28日搜索約談董事長洪永裕、董事蕭榮居共13人到案，初步調查獲利不多，詢後依違反證交法移送新北地檢署複訊，不排除強制處分。

據調查，威宏-KY是體質健全的公司，但前幾年受疫情影響，業績持續下滑，洪永裕因此決議把投資越南生產線的賺錢公司，輾守賣給威宏KY，檢調清查後確認無關係人交易，卻發現有內部人在利多種訊公告前，提前進場買進股票，雖涉內線交易，但實際獲利並不多。

新北檢今指揮調查局兵分12路搜索，約談洪永裕、蕭榮居11名被告，另約談2名證人。據了解，相關被告在偵查中均自白犯罪，並願意繳回犯罪所得，態度配合良好。