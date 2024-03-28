被控涉嫌詐領助理費遭起訴 苗栗縣議員禹耀東喊冤

苗栗縣議員禹耀東遭苗栗地檢署指控涉嫌以兒子當人頭助理詐領助理費261多萬元，最近依貪汙治罪條例罪嫌起訴禹耀東父子，禹耀東今天喊冤，強調清清白白，卻遭檢調入罪，將會在法院審理時攤開來說明清楚。

檢方起訴核計禹耀東父子於2014年10月至2019年7月，詐領助理資及春節慰勞金等，共約261萬多元，起訴指出，期間禹耀東的兒子從2014年9月起先後在桃園市、苗栗縣公司，擔任全職員工，無法實際從事助理工作，但薪資匯進兒子的帳戶，卻由禹操控使用，禹耀東父子涉嫌貪汙治罪條例罪嫌起訴。

苗栗地方法院將於4月8日開庭，禹耀東今天喊冤，他說明，檢調人員訊問時，因為已有一段時間，記憶不是清楚，後來調閱帳戶的紀綠，才確認被懷疑有問題的2筆錢，並釐清細節，但檢調視若無睹入罪。

禹耀東說，助理工作沒有規定不能兼職，或是什麼內容，只要與議員約定即可，況且兒子假日或工作之餘也會幫忙跑紅白帖等行程，帳戶一直是兒子在使用，檢調懷疑的2017年6月8日他提領的30萬元，是因他工廠的員工欠卡債，他借給員工還錢，因金額記錯，借員工20萬元，隔天回存10萬元，員工並按月還錢1萬元匯入帳戶。