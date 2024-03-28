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SBL簽賭打假球案！邱繼緯：非組頭沒賺球員的錢 可預見打假球

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，檢方依運動彩券發行條例、賭博、加重詐欺等罪起訴15人，今士林地方法院柯旻豪等人，均否認打假球，部分坦承有下注簽賭，前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯部分認罪，不是組頭和球員一樣是賭客，沒賺球員的錢，但可預見球員恐打假球，坦承詐欺、賭博罪。

前球員周暐宸今表示，坦承有收2次5千，共1萬元，沒有配合打假球，也無簽賭，柯旻豪給我分錢時沒有說理由。他認為，2023年2月14日，吳季穎向他借貸，他依吳指示匯款，後來黃品瑄替吳轉帳還錢，他事後才發現他當時匯到被告邱廷昱的帳戶，這天沒有賽事，不會下注簽賭，只是單純借貸。

周的辯護人稱，周沒有打假球，2023年4月8日球賽第四節剩6分11秒，周接球背對籃框，進攻時間只剩3.5秒，不能僅因最後失誤，回推周故意傳球失誤，若連轉身再傳球，導致進攻時間超過，那是否也會被說是故意。周的攻守數據沒有顯著落差，是正常表現範圍，沒有配合吳吳季穎、柯旻豪打假球。

邱繼緯今部分認罪，他稱「有幫他們買，但我沒有賺他們的錢」辯護人稱，邱是基於球員背景經驗、球隊得知內線消息、了解對雙方戰力、球員手感狀況、不同場地得分效率、盤分合理性等，分析球賽決定投注內容。

邱的辯護人稱，吳季穎、柯旻豪知道邱繼緯退役後玩各類球版，找他下注，可預見恐有球員打假球，因此認罪加重詐欺及賭博罪，但邱繼緯和球員一樣都是賭客「非組頭」將在2周內具狀提交替球員下注時間。

吳季穎友人游舜翔，經法院傳喚未到庭，其辯護人稱，游在大陸來不及回台開庭，下一次一定到庭，單純協助吳季穎下注賭博，沒有趁機賺取賭資，自知行為輕率，願認罪繳回犯罪所得，求處緩刑。

吳季穎友人張曉悌今遲到4分鐘，他承認租遊戲帳號給吳季穎，未幫忙下注，收取的錢只是借帳號的費用，不是組頭也沒配合球員，請法院從輕量刑。

吳季穎前女友黃品瑄，今坦承在交往期間無償幫吳季穎下注，無獲利，後悔犯下此行為，請求從輕量刑。周暐宸聲請傳喚黃品瑄做證。法官諭知，周、邱、黃、張等4人4月23日10時，游男則4月30日11時30分，續行準備程序。

吳季穎前女友黃品瑄今認罪，請求從輕量刑。記者邱德祥／攝影
吳季穎前女友黃品瑄今認罪，請求從輕量刑。記者邱德祥／攝影
前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯（灰衣）部分認罪，他供稱自己不是組頭，和球員一樣是賭客。記者邱德祥／攝影
前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯（灰衣）部分認罪，他供稱自己不是組頭，和球員一樣是賭客。記者邱德祥／攝影
吳季穎友人張曉悌，承認收錢租遊戲帳號給吳季穎，但未幫忙下注，請法院從輕量刑。記者邱德祥／攝影
吳季穎友人張曉悌，承認收錢租遊戲帳號給吳季穎，但未幫忙下注，請法院從輕量刑。記者邱德祥／攝影
前球員周暐宸坦承收了1萬元，但沒有配合打假球，也無簽賭。記者邱德祥／攝影
前球員周暐宸坦承收了1萬元，但沒有配合打假球，也無簽賭。記者邱德祥／攝影

簽賭 詐欺 賭博

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