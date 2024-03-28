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李宗瑞不甘執行29年10月 聲明殺人、販毒也很少判到30年遭駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李向台北地檢署聲請重新定執行刑，北檢否准，他認為檢察官執行指揮不當，聲明異議。高院認為李沒有說檢察官哪裡有違法或不當，不符聲明異議要件，裁定駁回。

李宗瑞從2009年起在台北市夜店獵豔，先後撿屍30多名酒醉正妹或小模，帶回自家豪宅性侵、偷拍，2012年間因遭一對姊妹提告，東窗事發。

李聲明異議主張他所犯的罪，宣告刑最長為5年2月徒刑，各罪宣告刑合計65年7月，後來經高院裁定應執行29年10月，僅差2個月就達有期徒刑的上限30年，遠高於各法院裁定各類重罪案件合併的應執行刑刑度。他說，不論是犯販毒、殺人，或是次數多達數十、上百次的，要將應執行刑定到30年，是非常罕見的事。

對於有期徒刑僅被象徵性酌減2個月，李宗瑞認為沒有審酌併罰的全部犯罪關聯性，他犯的妨害性自主類型、侵害法益同質性高，法益侵害的加重效應應遞減，再考量「生命有限」，原裁定實在太苛刻。

每年春節，於台北監獄服刑的李宗瑞參與創作的花燈作品，總是吸引許多人的目光，李認為他入監已超過10年，對昔日犯下的罪行也深刻悔悟，希望能加倍彌補被害人及社會。

高院認為，李宗瑞提出的刑事聲明異議狀雖載有「聲明異議」文字，但內容並沒有提到檢察官有何違法執行指揮或執行方法不當，聲明異議於法不合，因此駁回。高院指出，受刑人如果認為裁定違背法令，應該循非常上訴程序救濟。

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富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李向台北地檢署聲請重新定執行刑，北檢否准。李認為檢察官執行指揮不當，聲明異議，高院駁回。圖／聯合報系資料照
富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李向台北地檢署聲請重新定執行刑，北檢否准。李認為檢察官執行指揮不當，聲明異議，高院駁回。圖／聯合報系資料照

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