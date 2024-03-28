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影／寶林茶室2人多重器官衰竭死亡今解剖 楊女：沉重與悲痛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台北市信義區「寶林茶室」爆發食安疑雲，事件延燒迄今，已有16名受害人，其中呂姓及楊姓男子二人已因多重器官衰竭死亡，新北地檢署今天上午已完成呂男解剖相驗，楊男今天下午也由士林地檢署檢察官會同法醫及家屬完成解剖相驗，台北、新北2地檢署考量偵辦速度及便利性，經協調決定由北檢統一負責調查這起備受矚目的食安案件。

「希望檢察官查明死因，給死者家屬一個公道。」首位疑似中毒死亡的呂男妻子今天上午受訪時表示，希望檢察官盡速查明事發真相，還給家屬一個公道。

這起安事件第二位死亡的66歲楊姓男子，今天下午由士林地檢署檢察官會同法醫完成解剖相驗，也帶走由死者體內採集的相關證物，將進一步化驗其成分，確實死亡原因有待檢方進一步調查確認後對外界說明。

「今天到殯儀館，內心相當沉重與悲痛，希望檢警會同相關專家查明死因，還家屬一個交待。」死者楊男女兒今天下午相驗後表示，希望檢警司法體系與會同專家仔細調查事發原因，還給家屬一個公道，讓死者得以安息。

台北市寶林茶室爆發食安疑雲，第二名死者楊男女兒今到新北市立板橋殯儀館，會同士林檢警相驗。記者陳正興／攝影
台北市寶林茶室爆發食安疑雲，第二名死者楊男女兒今到新北市立板橋殯儀館，會同士林檢警相驗。記者陳正興／攝影
台北市寶林茶室首位疑似中毒死亡的呂男今天上午由新北檢察官會同法醫解剖相驗，新北法醫次今天中午相驗後帶著採集的檢體離開新北市立板橋殯儀館。記者陳正興／攝影
台北市寶林茶室首位疑似中毒死亡的呂男今天上午由新北檢察官會同法醫解剖相驗，新北法醫次今天中午相驗後帶著採集的檢體離開新北市立板橋殯儀館。記者陳正興／攝影
台北市寶林茶室疑似中毒第二位宣告死亡的楊男今天下午由士林檢察官會同法醫解剖相驗，法醫相驗後帶著由死者遺體採集的檢體離開新北市立板橋殯儀館。記者陳正興／攝影
台北市寶林茶室疑似中毒第二位宣告死亡的楊男今天下午由士林檢察官會同法醫解剖相驗，法醫相驗後帶著由死者遺體採集的檢體離開新北市立板橋殯儀館。記者陳正興／攝影

新北 檢察官 食安

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