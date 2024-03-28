台北市信義區「寶林茶室」爆發食安疑雲，事件延燒迄今，已有16名受害人，其中呂姓及楊姓男子二人已因多重器官衰竭死亡，新北地檢署今天上午已完成呂男解剖相驗，楊男今天下午也由士林地檢署檢察官會同法醫及家屬完成解剖相驗，台北、新北2地檢署考量偵辦速度及便利性，經協調決定由北檢統一負責調查這起備受矚目的食安案件。

「希望檢察官查明死因，給死者家屬一個公道。」首位疑似中毒死亡的呂男妻子今天上午受訪時表示，希望檢察官盡速查明事發真相，還給家屬一個公道。

這起安事件第二位死亡的66歲楊姓男子，今天下午由士林地檢署檢察官會同法醫完成解剖相驗，也帶走由死者體內採集的相關證物，將進一步化驗其成分，確實死亡原因有待檢方進一步調查確認後對外界說明。