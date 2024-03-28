SBL簽賭打假球案！柯旻豪說下注4次絕無打假球 陳品銓全否認

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士檢依運動彩券發行條例、賭博、加重詐欺等罪起訴15人，昔獲選MVP的前球員柯旻豪，今提訊出庭否認犯罪，僅承認去年4月4度下注簽賭，但絕無打假球；被告陳品銓同樣否認犯罪，沒有打假球，也沒有賭博。

柯旻豪今出庭否認犯罪，僅承認下注簽賭4次，絕無打假球，且分紅部分只有一次，且不是打假球分紅，而是在飯店賭博推筒子贏錢，才會分紅給陳品銓、邱忠博、黃鉉閔。

柯旻豪供稱，他透過邱繼緯下注簽賭，2023年4月16日下注2萬，同年月22日下注1萬元賭贏７千元，同年月28日下注3萬元贏2萬1千元，同年月30日下注3萬元贏2萬1千元，除了上述4次下注簽賭，其餘賽事否認簽賭。

柯的辯護人稱，將截圖比賽畫面作證柯無打假球。20234月8日比賽第四節剩7分20秒，柯遭對方球員貼身訪手，還為投到籃板，並不是故意配合打假球。4月22日柯傳訊息稱「我是覺得我過不了，我正常打，我買1支」否認和吳季穎打假球。4月28日柯在第三節受傷下場，下場前球員表現正常，沒打假球。4月30日沒有透過斑霸向總教練邱大宗喊暫停，當時台啤球員直線站攔下沒有防守，吳季穎才投出「關鍵三分球」。

陳品銓否認犯行，「沒有打假球，也沒有賭博」柯旻豪和吳季穎其中一人，賽事前對他說「今天贏多一點或不要贏太多」但沒有要求要輸球，不知道他們在地下簽賭；賽事後給錢時，2人會說「你今天打得很好」其中一次5千元，其於次數記不清楚，約2千至3千元。陳將聲請傳喚柯旻豪和吳季穎，待證事實為2人有無告知他們在地下賭場簽賭的事實及方法等。