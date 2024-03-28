車沒掛牌還上路！酒駕女慣犯渾身酒氣 一吹高達1.16

桃園市中壢區近日一輛小客車未依規定懸掛號牌上路，被巡邏員警發現後攔停，女駕駛稱「因酒駕被吊扣車牌」，但員警發現女子一開口酒意濃厚，結果一測酒測值竟高達1.16mg/L，經員警查詢，發現女子上次同樣酒駕，且酒測值也高達1.20 mg/L，當場將人依現行犯逮捕，移送桃園地檢署偵辦。

交大直屬中隊員警26日晚間執行巡邏勤務時，行經中壢區崁頂路發現一輛未懸掛號牌的小客車在路上行駛，經攔查後詢問，簡姓女子稱車牌因日前酒駕而被吊扣，車牌處於「條例吊扣」2年的狀態。

結果現場員警在交談中發現簡女酒氣沖天，施以酒測發現女子酒測值竟高達1.16mg/L，一查發現簡女上次開車上路，酒測值也是高達1.20 mg/L，才被逮捕這次又再次酒駕被抓包，現場依現行犯逮捕移送桃園地檢署偵辦。

桃園市警察局交通警察大隊統計，今年1月至3月26日員警取締酒駕件數999件，相較去年同期取締件數1564件，減少565件，減少36.1%，酒駕交通事故發生181件，相較去年同期發生219件，減少38件，減少17.4%，顯見去年道路交通管理處罰條例修正施行後，酒駕行已確實降低，酒駕事故也顯著下降。

桃園市警察局交通警察大隊長鄭文銘表示，酒駕、毒駕、拒絕酒測，車輛一律「當場」扣牌2年，就算車主將車輛借給他人不知情狀況，也一樣要罰，車主無法再像過去自行到監理站執行吊扣車牌，目的在於現場直接根除酒駕風險，希望遏止酒駕駕駛再次上路的可能性，降低酒駕事故風險，且事後領車須另請拖吊車拖走，不得再行駛上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康