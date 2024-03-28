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肛門塞檳榔、熱融膠狠燙生殖器 彰化大哥虐小弟要賠30萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化高姓男子認為1名小弟造謠他妻子的事，燒熱融膠狠燙生殖器，還逼他拿2顆檳榔塞進肛門性侵，男子肚痛就醫才曝光，法院發現他遇害後走路姿勢不自然、腳步微蹲，是肛門遭異物塞入症狀，刑事一、二審都依加重強制性交罪判高8年10月；民事另判高應給付男子30萬元確定。

檢警調查，高男自認男子在外造謠他妻子的事，2020年3月12日在彰化員林找對方到汽車旅館談判，卻和同夥痛毆他一頓，還用打火機燒熱熔膠狠燙男子臉、四肢、臀部及生殖器，造成他陰囊燙傷。

高隨後再拿出1顆檳榔，要男子自己塞入肛門被拒絕，高又脅迫他「你不塞，等下是我幫你塞」，男子害怕只能照辦，自行拿1顆檳榔塞後，但高男仍不滿意逼他再塞第2顆，高最後命男子只能穿內褲上車並恐嚇「要載到墳墓對他開槍」，當晚11點多男子闖出房門向汽旅人員求救才曝光。

彰化地院刑事一審時，男子證稱高男當時是他大哥，一到汽旅高就要他趴下、屁股抬高，且屋內有4人他只能服從，遭高用熱熔膠燙生殖器、被逼塞2顆檳榔到肛門。男子還說，他脫逃就醫時，對於檳榔塞肛門的事講不出口，驗傷時都沒講，直到在病床上覺得肚子很痛才老實說。

一審勘驗汽旅監視器、驗傷報告，認為男子遭逢此事，一開始為顧及尊嚴未提及，直至不舒服才反應，合乎經驗法則，且他在警員到場前有走路姿勢不自然、腳步微蹲，自屬肛門塞入異物後徵狀，採信其說法。

一審依妨害自由、共同對被害人施以凌虐加重強制性交罪等判高男8年6月；高男不服上訴，台中高分院二審認為，原審認事用法無違誤、量刑妥適，判處駁回。

男子再提民事訴訟，主張被高凌虐精神受到極大痛苦，對高求償精神撫慰金50萬元；對此，高沒有到庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。

台中高分院民事庭查，高刑事一、二審均被依加重強制性交等罪判8年6月，經高再上訴最高法院審理中，而高於民事準備程序、言詞辯論都未到庭陳述意見，視同自認，並審酌雙方職業收入、學經歷及侵害程度等，判高應給付男子30萬元，不得上訴。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

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