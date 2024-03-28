獨／進口蘇丹紅主嫌遭押火速離婚「前妻」住處搜出千萬現金

高雄檢警調追查蘇丹紅辣椒粉源頭，龍海同記負責人李彥廷、津棧國際負責人吳正言因涉嫌重大，被法院裁定羈押，因相關事證仍待釐清，檢警調再發動多波搜索，意外在李「前妻」住處的天花板，查扣2000多萬元現金，因李對現金來源交代不清，前妻辯稱不知情，是否涉及洗錢、逃漏稅，檢調擴大釐清，雄檢鴨子划水，對案子發展並未評論。

檢調查出，李彥廷在台灣、大陸成立「龍海同記食品」，並以親友名義，成立津棧、佳廣、杰展、龍海同記、玉記昌、初衣食伍素食、廣元、釜山、鼎記、海順、淞鋒公司；9家登記在高雄市苓雅區建華街263、265號，2家登記在鳳山區文龍東路、大樹區中興南路。

檢調查出，11家公司實際都由李彥廷掌控，本月1日搜索津棧、佳廣兩公司，帶回李彥廷及妻子兩人，複訊後請回。但李彥廷與妻子請回後，7日隨即辦妥離婚，且解掉銀行定存，遭質疑是在脫產。

李彥廷本月8日遭帶回後檢方聲押，10日清晨獲得法院交保，但12日李卻失聯4小時，雄檢發出拘票，在三民區「前妻」住處，找到正駕駛保時捷休旅車離開的李彥廷，當場將人帶回分局，雖然李聲請提審獲准，隔天仍被法院裁定羈押禁見。

檢警調續追案情，近日再發動多波搜索，前往李名下住處搜索相關證物，意外在前妻住處的天花板，搜到李彥廷私藏的2000多萬元現金，現金來源尚待釐清，李恐涉及洗錢、逃漏稅，檢調擴大釐清。