少年施暴問題嚴重 立委放校園內霸凌影片 批現在、未來都是犯罪
新北少年割喉案引發關注，立法院今就青少年法治教育與犯罪防制成效請司法院、法務部、教育部、警政署等單位報告。立委鄭天財直接在議場上播放校園霸凌影片，影片中的學生動作與語氣凶狠，皆今年所發生，如果沒好好處理，現在與未來都是犯罪；學校是第一線，後面才會有司法單位，要防範，恐非一般法治教育能解決。
司法院擬在北部設置少年家事法院，立法委員翁曉玲認為依照少事法規定，應在「直轄市設少年法庭」，也應該成立少年法院法官遴選委員會，但進度如牛步，她質疑為何只計畫在「北部」設？司法院少年及家事廳廳長謝靜慧解釋是基於司法給付的考量，但可用員額不足。
謝靜慧表示，2012年家事事件法上路，目前設有高雄少家法院，少家法院是問題解決型、療癒性司法的法庭，如果每個直轄市都設置少家法院，非直轄市可能就無法獲得平等的司法給付，北部少家法院的工作小組以北北基桃地院盤點，但光成立北少家至少就要835人，另外還要甄補全國少年調查、保護人力約380人，但司法院僅剩492個員額，遠遠不足。
昨天矯正學校敦品中學發生騷動事件，今也是立委關心的議題。立委柯志恩指出青年有從眾、自戀等特性，想要當「英雄」，當結束保護管束，無詳細完整的評估，沒矯正成功就放出來，法務部長覺得OK嗎？針對反覆進出少觀所或行為真的嚴重偏差，又該如何處理？
柯志恩說，矯正學校出來的孩子，如果又無家庭陪伴，誰來關心輔導？又是哪一個部會來負責？
學生毆打老師、霸凌同學近來層出不窮，立法委員林思銘質疑課堂上公然發生，現場的學生卻沒人求援，一副事不關己，警方的聯繫機制有用嗎？林說，有學生的書包裡甚至裝槍，除了法治教育，道德教育也應該被重視，新北割頸案裡的「乾妹」毫不認有錯，都值得檢討。
因新北割喉案引法少事法過度保障少年的爭議司法院日前邀請學者專家、兒少代表、民間團體等共同檢視少事法未來的修法方向，其中包含「前案紀錄塗銷制度」、少年保護處處遇實務及保護網路精進措施等，會議中「法律人」與「非法律人」的觀點明顯有落差，甚至非法律人還覺得遭被「歧視」。
塗銷制度因涉及內國法化的兩公約、兒童權利公約，經參考少事法立法資料、國外法制等，規劃朝向增設塗銷條件，如受刑之執行完畢3年內，未觸犯刑罰法律的行為或少年刑事案件者，才得視為未曾受過各該宣告，並塗銷前案紀錄。但立委沈伯洋也認為之前全部塗銷，現在又要放回來，他將會再追蹤此案。
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