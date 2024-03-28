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美鷹會組「生基位詐團」詐6000萬 北檢偵結起訴29人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

天道盟美鷹會男子張群皓等人涉嫌吸收癌末患者成立人頭公司，鎖定曾投資失利的民眾兜售「生基位」，找來共犯佯裝生基園區專員、仲介、買家與法師，詐騙至少20人，不法獲利超過6000萬元。台北地檢署今偵結，依涉嫌妨害自由與詐欺等罪起訴29人。目前15人在押中。

檢警查出，張群皓與同夥黃軍翔於2022年起，涉嫌組織旗下幫眾籌組詐騙集團，先成立「萬秝文化事業有限公司」及「立鼎宗教文藝事業有限公司」，找來蔣姓、祝姓男子分別擔任負責人，再透過管道，取得過去曾投資未上市股票失利的民眾，由公司業務打電話詐騙被害人購買生基位產品，佯稱以贈送生基位憑證方式作為補償。

檢警查出，張群皓利用生基位市場不透明的特性，由詐團成員分飾生基園區的專員、仲介及買家，向被害人佯稱有買家願意高價收購，待被害人投資，要被害人加購「土權、生基罐、科儀、蓋板」等產品，替幫眾假扮法師作法，取信被害人，待被害人依指示購買大量生基位，假買家以資金週轉不靈等理由拖延，讓交易破局。

本案一年半內詐騙至少20人，不法獲利超過6000萬元，扣除相關涉案人的薪資後，剩餘款項由張群皓獲得60%、黃軍翔獲得40%。

檢警另查出，張群皓、詐團機房據點負責人卓詠宸等人，與潘姓、蔡姓男子有金錢糾紛，張群皓等人，去年涉嫌先後以強暴方式向潘、蔡索取財物、私行拘禁兩人，直到蔡返家取出450萬，再交由張群皓後，兩人陸續被釋放。

刑事局去年5月接獲報案，組專案小組偵辦，經長期跟監蒐證，去年12月5日和今年2月26日分兩波行動逮人，在台北市、新北市、宜蘭縣、台南市等地拘提犯嫌，瓦解張群皓為首的詐騙集團。北檢今偵結，依涉嫌私行拘禁、加重詐欺、組織犯罪防制條例等罪起訴29人。目前15人在押中。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

法師 詐騙集團

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