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教唆線民賣槍逮人賺績效還逼改口供 刑警小隊長二審仍重判7年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市警大安分局偵查隊小隊長趙俊明教唆線民賣槍後逮人，還逼吳姓買家改口供，被依轉讓槍彈罪嫌起訴，一審依槍砲、偽造文書罪判趙7年徒刑，併科罰金8萬元，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

檢方指控，趙俊明曾捲入私人債務糾紛遭檢舉，2020年5月趙查獲董姓男子持有槍砲案，吸收董為線民；2021年3月，趙俊明為製造警方查緝槍枝績效，而董為製造協助查緝槍枝上游的減刑條件，董告訴趙有吳姓男子想買槍，趙表示可以提供槍枝，請董約出吳，賣1把槍索價8萬5000元。

2021年3月16日晚間，董拿趙提供的改造手槍與6顆子彈，放在吳住處附近，確認吳已拿走槍、彈後，董又聯絡吳折回現場，此時，董同時通知趙趁機將吳逮捕。之後，趙俊明威脅吳不能說出槍彈來源，並指示吳說槍彈是向綽號「鳳梨」的不詳男子所購買，而董事後擔心被出賣，請人把他與趙俊明LINE的對話PO在「爆料公社」上，檢警查辦將趙移送法辦。

趙俊明接受偵訊時，對「黑槍」來源不吐實，檢察官諭令以30萬元交保，檢方偵辦認為，趙犯轉讓具殺傷力槍枝罪，他調查犯罪，卻竄改筆錄，依槍砲、偽造公文書罪起訴，建請法官從重量刑。

一審依非法轉讓可發射子彈具殺傷力槍枝罪，判趙6年徒刑，併科8萬元罰金，又犯行使公務員登載不實文書罪，處1年6月徒刑，應執行7年徒刑；趙不服提上訴，高院認為趙雖否認犯行，但依照證人說法、趙和董交付槍彈前後的錄音譯文等證據，足以認定趙犯罪。

高院指出，趙俊明犯罪事證明確，身為偵查隊小隊長，為獲取查緝槍砲績效，竟與董共同非法轉讓槍彈，違法挑唆吳購買槍彈，濫用職權指示吳翻異口供、擅自更改筆錄內容，嚴重侵害人權，破壞民眾對於司法機關的信任，危害社會治安甚鉅。

高院考量趙俊明矢口否認犯行，犯後態度不佳等，認為一審判決認事用法、量刑沒有違誤，趙上訴無理由，今駁回上訴，維持一審判決，趙仍判7年徒刑。

警察示意圖。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖／聯合報系資料照片

槍枝 爆料公社 績效

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