彭文正遭蔡英文提告後被通緝 又告周章欽求償200萬吞敗

媒體人彭文正質疑蔡英文總統論文真假挨告，妨害名譽部分被北檢起訴，當時蔡另提告彭違反總統、副總統選舉罷免法，彭不滿北檢僅起訴妨害名譽，選罷法部分卻置之不理，彭質疑北檢檢察長周章欽放任檢察官剝奪他的訴訟權，起訴書還影響他名譽，向周求償200萬，法院審理後，今認彭求償無理，判他敗訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文及學位真實性，蔡英文2019年委任律師提告加重誹謗罪嫌，隔年再認彭文正言論違反總統副總統選罷法的意圖使人不當選罪，另提追加告訴。

北檢檢察官黃偉調查後，認為彭文正因對蔡英文心生怨懟，為求節目有更高點閱率、增加收益，未盡查證義務，即發表不實言論，且言論有高度影響力，應課以較高查證義務，起訴彭文正。但法院開庭時，他滯美未歸沒有正當理由即不出庭，被法院發布通緝。

事後彭文正又質疑檢察官起訴書論斷他的心態為「心生怨懟，為對此表示抗議並謀求生路，遂於…」涉及抹黑他的人格與名譽，向黃姓檢察官求償200萬元，並在3大報全國版刊登判決理由。

但台北地院審理後，認為有審判或追訴職務的公務員侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，才負損害賠償責任，因法律構成要件不備，判彭文正敗訴。

彭文正仍不滿，將矛頭指向當時北檢檢察長周章欽，認為周放任檢察官作出「主觀心態是心生怨懟、依此謀求生路」及「未有進一步查證下，為報一己之私怨，且為增加收益」之推論，侵害到他的名譽權。

另外，蔡英文當時提告總統副總統選罷法，檢察官卻僅針對妨害名譽部分偵結，選罷法置之不理，害他進入法院後，僅能以「易字號」受審，不能以「訴字號」受更完整審判及上訴三審權利，提告向周求償200萬元，並在報紙刊登判決主文。