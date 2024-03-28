快訊

獨／食用日本小林紅麴產品7旬婦洗腎 夫泣訴像在「等死」

12強／棒協指中華隊同組沒有美國 但預賽抗這5隊仍難纏

小林製藥紅麴風暴擴散！日本已4人死亡，上升為國家食安問題

彭文正遭蔡英文提告後被通緝 又告周章欽求償200萬吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

媒體人彭文正質疑蔡英文總統論文真假挨告，妨害名譽部分被北檢起訴，當時蔡另提告彭違反總統、副總統選舉罷免法，彭不滿北檢僅起訴妨害名譽，選罷法部分卻置之不理，彭質疑北檢檢察長周章欽放任檢察官剝奪他的訴訟權，起訴書還影響他名譽，向周求償200萬，法院審理後，今認彭求償無理，判他敗訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文及學位真實性，蔡英文2019年委任律師提告加重誹謗罪嫌，隔年再認彭文正言論違反總統副總統選罷法的意圖使人不當選罪，另提追加告訴。

北檢檢察官黃偉調查後，認為彭文正因對蔡英文心生怨懟，為求節目有更高點閱率、增加收益，未盡查證義務，即發表不實言論，且言論有高度影響力，應課以較高查證義務，起訴彭文正。但法院開庭時，他滯美未歸沒有正當理由即不出庭，被法院發布通緝。

事後彭文正又質疑檢察官起訴書論斷他的心態為「心生怨懟，為對此表示抗議並謀求生路，遂於…」涉及抹黑他的人格與名譽，向黃姓檢察官求償200萬元，並在3大報全國版刊登判決理由。

但台北地院審理後，認為有審判或追訴職務的公務員侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，才負損害賠償責任，因法律構成要件不備，判彭文正敗訴。

彭文正仍不滿，將矛頭指向當時北檢檢察長周章欽，認為周放任檢察官作出「主觀心態是心生怨懟、依此謀求生路」及「未有進一步查證下，為報一己之私怨，且為增加收益」之推論，侵害到他的名譽權。

另外，蔡英文當時提告總統副總統選罷法，檢察官卻僅針對妨害名譽部分偵結，選罷法置之不理，害他進入法院後，僅能以「易字號」受審，不能以「訴字號」受更完整審判及上訴三審權利，提告向周求償200萬元，並在報紙刊登判決主文。

高雄地院法官認為，選罷法部分現仍在偵查階段，彭又無法舉證周章欽如何侵害他的訴訟權；另外，檢察官於起訴書中的推論，是檢察官獨立行使職權，與周章欽並無任何關涉，認為彭文正求償無理，判他敗訴。

媒體人彭文正。本報系資料照
媒體人彭文正。本報系資料照

檢察官 蔡英文 選罷法

延伸閱讀

美議員柏格曼率團訪台 AIT：出訪印台地區的一環

兒福聯盟為剴剴案道歉 王鴻薇轟不給問、不回答：敷衍了事

賴士葆：馬訪陸助兩岸融冰 蔡連太平島都不敢去

立院登太平島江啟臣領軍 韓國瑜未報名避與蔡英文較勁

相關新聞

司法院報告少年割頸竟拿4年前報告搪塞 洪孟楷怒批寫劇本啊！搪塞！

新北少年割喉案引發關注，立法院今就青少年法治教育與犯罪防制成效請司法院、法務部、教育部、警政署等單位備詢。立委洪孟楷則認...

美鷹會組「生基位詐團」詐6000萬 北檢偵結起訴29人

天道盟美鷹會男子張群皓等人涉嫌吸收癌末患者成立人頭公司，鎖定曾投資失利的民眾兜售「生基位」，找來共犯佯裝生基園區專員、仲...

桃園陣頭打死蘇花公路棄屍案 犯嫌再增2人全數到案、9人收押

桃園陣頭打死人棄屍蘇花公路案，本月再增2犯嫌收押，檢警3月初逮到高姓男子，聲押獲准，日前再根據新到案犯嫌的口供等事證，拘...

教唆線民賣槍逮人賺績效還逼改口供 刑警小隊長二審仍重判7年

台北市警大安分局偵查隊小隊長趙俊明教唆線民賣槍後逮人，還逼吳姓買家改口供，被依轉讓槍彈罪嫌起訴，一審依槍砲、偽造文書罪判...

安排樂天女孩私接商演破壞倫理 行銷經理、前領隊背信罪起訴

中華職棒樂天桃猿隊前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱被檢舉安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演低報活動費用牟利，以及製作假門票銷售紀...

彭文正遭蔡英文提告後被通緝 又告周章欽求償200萬吞敗

媒體人彭文正質疑蔡英文總統論文真假挨告，妨害名譽部分被北檢起訴，當時蔡另提告彭違反總統、副總統選舉罷免法，彭不滿北檢僅起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。