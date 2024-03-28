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屏東偵查隊長涉貪遭廉政官逮正著 更一審判3年8月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣刑大偵二隊前隊長邱奕成，受理賄選情資後向線人強索2成檢舉獎金約16萬元，邱開公務車載線人去領取檢舉獎金，回到屏東縣警局時被跟監的廉政署幹員當場逮捕，一審被依貪汙判4年，今更一審宣判，從輕改判3年8月。可上訴。

邱奕成是警員出身，從警25年，歷練過分駐所所長、刑大警務員、偵查隊副隊長，事發後已被停職。

2018年11月，邱奕成擔任屏東內埔分局偵查隊副隊長，當時他受理線人檢舉賄選，賄選案經檢方調查後起訴，檢舉人預計可領取100萬元獎金，邱於是向檢舉人強索2成檢舉獎金。

獎金核發時，邱奕成已升任屏東縣刑大偵二隊隊長，2021年3月18日，邱收到屏東地檢署核發獎金的訊息，傳訊給檢舉人後，開著偵防車載檢舉人到屏東地檢署領取扣稅後的80萬元支票，再到台灣銀行兌領現金，邱索取的16萬元獎金，則由牛皮紙袋包妥取走。

邱奕成索賄過程都被廉政署人員拍下，他開偵防車回到縣警局時，廉政官立刻上前表明身分，要將邱帶回調查，邱馬上將裝有16萬元現金的牛皮紙袋，放入口袋後落跑，當時協助攔查的員警還以為邱是逃犯，抓到人後，才發現是涉貪被當場抓到的同事。

屏東地院審理時，邱男堅稱16萬元是「分紅」，因為他工作做得多，對方只不過錄音而已，跟他索取２成分紅是合理範圍。

但法官認為，檢舉人交付賄賂是企求邱能踐履保密義務；邱向檢舉人收取賄款，損害執行公務公正、廉潔性，邱在偵查中坦承收受賄賂，審理又改口分紅，企圖合理化自身犯行，依貪污罪判刑4年，褫奪公權3年。

邱奕成不服上訴，高雄高分院認為一審判決認事用法無違誤，駁回上訴，維持原審刑度。

全案經最高法院發回，今高雄高分院更一審宣判，認為邱並非該案調查、追訴人員，是檢方起訴後，協助檢舉人領取獎金，因此不算「有調查職務人員」，不用加重刑責，從輕改判3年8月，褫奪公權3年。

屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成涉嫌貪汙，今被判刑3年8月。圖／取自邱奕成臉書
屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成涉嫌貪汙，今被判刑3年8月。圖／取自邱奕成臉書

屏東縣 廉政署 賄選

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