台中駕駛貿然開車門奪1命 害騎士來不及閃撞到腦出血身亡

台中何姓男子開車經龍井區時，下車前卻沒注意後方狀況就貿然開車門，導致紀姓機車騎士閃避不及迎面撞上，且連人帶車重摔柏油路頭部重創，送醫搶救15天仍死亡；法院認為何過失明確，但已和被害家屬和解，對方替他求情盼輕判，法院審理後依過失致死罪判何6月，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，何男2023年3月14日駕駛1輛小客車經龍井區中央路，停靠路邊要下車時卻沒注意後方來車，就貿然開啟車門，導致後方騎機車的紀姓男子閃避不及，當場撞上何車的駕駛座車門。

紀連人帶車重摔倒地，頭部重創緊急送醫，但仍因腦出血急救15天後仍死亡，何也被依過失致死罪嫌移送。

台中地院查，何男犯後於警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有現場監視器畫面、相關交通事故調查報告等可佐證。

法院指出，道路交通安全規則第112條第5項第3款規定，汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門應注意行人、其他車輛，並讓其先行，而何男領有駕照，應知悉相關規定，當時也無不能注意情況，其行為和紀死亡結果有因果關係。

法院審酌，何犯後留在現場向警方自首符合減刑要件，但其貿然開車門釀紀死亡結果，導致家屬遭受失去至親傷痛，由於何已經和紀的部分親屬調解成立，也無不良前科。