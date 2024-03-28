銀行主管稱出席協調會遭軟禁 林岱樺反控報假案

有媒體報導指出，民進黨立委林岱樺辦公室傳在處裡民眾陳情時「拘留軟禁」銀行協理，林岱樺今舉行記者會表示，此事並非事實，並認為銀行主管涉及報假案。

有媒體報導，林岱樺國會辦公室日前接獲民眾陳情，指遭盜刷6萬5千元，辦公室邀集星展銀行協理與當事人等人進行協調，不過雙方協商3小時沒有結果，辦公室主任據報導竟稱「沒把事情解決大家都別離開！」協理遂認為遭拘留軟禁向長官求救，該長官最後報警處理，不過在警方到場之後，該協理已離開林岱樺國會辦公室。

林岱樺國會辦公室今舉行記者會澄清說，國會辦公室邀集金管會、內政部警政署、星展銀行人員及陳情人在3月21日在立法院研究大樓會議室召開協調會議，但星展銀行顏姓協理表明只是到場紀錄被害者訴求，無提出處理方案的權限，又離開會議去請示長官再回到會議。

國會辦公室指出，協理回來後，星展銀行主管要求與辦公室主任通話，於電話中咆哮該名協理遭到脅迫、非法拘禁人身自由，宣稱已報警即掛斷電話。

國會辦公室表示，顏姓協理在當日下午5時即收拾個人物品後離去，並反駁協理遭辦公室限制行動自由的說法並非事實，且有監視器畫面為證。辦公室指控星展銀行主管有涉及報假案、誣告濫用國家警政資源之嫌。