高嘉瑜控侯友宜「逃稅騙子」挨告 北檢今傳喚出庭

總統大選前，時任國民黨總統候選人侯友宜家人持有的不動產「凱旋苑」與「大群館」爭議，民進黨前立委高嘉瑜指控侯是逃稅騙子，遭侯提告涉犯選罷法及誹謗罪。台北地檢署今傳喚高嘉瑜出庭。高嘉瑜表示，今天出庭與檢方說明，2018年間就已有凱旋門爭議。

這次總統大選前，各政黨總統候選人及親屬所有的不動產議題引發關注，由侯友宜家人持有的「凱旋苑」出租給學生也受到檢視。

去年12月28日，高嘉瑜臉書發文，【「漢子」根本是「逃稅騙子」！高嘉瑜踢爆侯友宜說謊成性：2018就逃稅還施壓國稅局補稅！】，文中指控侯友宜是說謊成性的逃稅騙子。

對此，侯辦要求高於24小時內道歉與下架貼文，高嘉瑜未在期限內道歉，遭侯辦提告涉犯選罷法之意圖使人不當選與刑法誹謗等罪。