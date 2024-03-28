聽新聞
test
0:00 / 0:00
高嘉瑜控侯友宜「逃稅騙子」挨告 北檢今傳喚出庭
總統大選前，時任國民黨總統候選人侯友宜家人持有的不動產「凱旋苑」與「大群館」爭議，民進黨前立委高嘉瑜指控侯是逃稅騙子，遭侯提告涉犯選罷法及誹謗罪。台北地檢署今傳喚高嘉瑜出庭。高嘉瑜表示，今天出庭與檢方說明，2018年間就已有凱旋門爭議。
這次總統大選前，各政黨總統候選人及親屬所有的不動產議題引發關注，由侯友宜家人持有的「凱旋苑」出租給學生也受到檢視。
去年12月28日，高嘉瑜臉書發文，【「漢子」根本是「逃稅騙子」！高嘉瑜踢爆侯友宜說謊成性：2018就逃稅還施壓國稅局補稅！】，文中指控侯友宜是說謊成性的逃稅騙子。
對此，侯辦要求高於24小時內道歉與下架貼文，高嘉瑜未在期限內道歉，遭侯辦提告涉犯選罷法之意圖使人不當選與刑法誹謗等罪。
檢方今天上午以被告身分傳喚高嘉瑜出庭，開庭近40分鐘，高嘉瑜庭後表示，她向檢察官陳述，選舉期間媒體已有報導有關侯友宜凱旋苑與大群館的事情，且2018年時也就有相關報導與資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言