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影／台中酒客大鬧金錢豹 踢翻滅火器、亂譙警被抬回派出所

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓、鄭姓男子今凌晨和朋友到西屯區金錢豹酒店，凌晨離場時吳因酒醉步態不穩踢倒店家滅火器，當場白煙亂噴引起警方注意，未料吳、鄭卻持續對警方咆哮不配合盤查，鄭還一度失控辱罵難聽字眼，最後被上銬甚至由警方抓住四肢「抬上」警車，後續將依社會秩序維護法對2人裁罰。

台中第六分局指出，今凌晨3點多在台灣大道金錢爆酒店執行守望勤務，發現吳姓酒客（40歲）要離開時因酒醉，走路搖搖晃晃還不慎踢倒滅火器，造成白煙四處亂噴，大廳被弄的一片狼籍。

警方發現上前了解並盤查時，吳及其鄭姓友人（44歲）竟藉著酒後情緒高漲，大聲對警方咆哮不願配合，尤其鄭不斷辱罵難聽字眼、拉扯，最後被多名警方壓制在地上銬，反觀吳男則相對清醒沒再鬧事。

由於鄭喝到太醉無法自行上車，最後還是由警員前後拉住他手、腳，協力將他「抬上」警車載回派出所管束，後續將依違反社會秩序維護法將2人裁罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將鬧事的鄭男壓制在地。記者曾健祐／翻攝
警方將鬧事的鄭男壓制在地。記者曾健祐／翻攝
警方將鬧事的鄭男壓制在地。記者曾健祐／翻攝
警方將鬧事的鄭男壓制在地。記者曾健祐／翻攝
警方將鬧事的吳男抬上警車，帶回派出所管束。記者曾健祐／翻攝
警方將鬧事的吳男抬上警車，帶回派出所管束。記者曾健祐／翻攝

失控 警車 酒店

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