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SBL集體簽賭假球案今開庭 柯旻豪下囚車低頭沒說話

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，昔獲選MVP的前球員柯旻豪及最先遭報導涉案的吳季穎等15人，由於SBL賽事在台彩開盤，士檢今年2月依運動彩券發行條例、賭博、加重詐欺等罪起訴。士林地方法院今開庭，一早提訊核心人物柯旻豪，柯下囚車低頭不發一語，全案預計下午2點30分開庭。

士檢起訴，柯旻豪、吳季穎、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、洋將斑霸等10球員，另5人則是，前九太科技籃球隊助理教練、地下簽賭網站組頭邱繼緯，及吳季穎的前女友黃品瑄，及張姓、游姓、邱姓被告。球員翁嘉鴻則是因為逃亡被通緝。

全案起源於，吳季穎遭爆料簽賭打假球，士檢查出，柯旻豪、吳季穎等多名球星身兼賭客，賭贏球即認真打球、賭輸就放水，2022年12月27日至2023年5月21日，涉在SBL熱身賽開始至例行賽期間，在18場賽事中經九州娛樂城地下簽賭網站下注簽賭，其中7場賽事為達到賭盤開出的讓分，或盤中受讓分數，涉指示或配合球員打假球，控制比分，影響比賽結果，詐取龐大賭資。

士檢依運動彩券發行條例「結夥三人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平」刑法賭博、意圖營利供給賭博場所、加重詐欺取財等罪嫌起訴15人，向法院聲請沒收犯罪所得2千萬餘元。

柯旻豪今年2月移審法院坦承，平常習慣分析各隊戰力分布，部分場次有簽賭下注，他知道錯了，也得到懲罰，「我從小到大只有打球，現在已經不可能再打球了。」請求法院考量因他老婆流產，家中經濟壓力倍增，願以50萬元具保停押；法官認為他未全部認罪，裁定續押禁見通信，柯在台北看守所過年。

柯供稱，吳季穎在賽事中，曾請他幫忙「控分」但他否認操作比賽，不了解詐賭細節，自己在球場上是正常表現，簽賭下注時也未獲利。

柯指出，「吳季穎試圖將我變成假球案的首腦。」去年4月30日彰師大體育場裕隆台銀賽事中，吳指他在比賽最後2.2秒時叫斑霸喊暫停，並策畫傳球給吳季穎投出壓哨三分球，事實上，這場比賽柯受傷坐在觀眾席，「我怎麼叫，場上也聽不到，而且大家都知道，教練（邱大宗）不願放棄任何一場比賽，只有他自己能喊暫停，沒有人能代替教練暫停比賽」。

BL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士院今開庭，提訊核心人物柯旻豪（左一）。記者蕭雅娟／攝影
BL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士院今開庭，提訊核心人物柯旻豪（左一）。記者蕭雅娟／攝影

教練 簽賭 賭博

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