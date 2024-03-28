詐欺犯年齡往下...少年犯逐年增 法院逾五成交法定代理人管教

司法院今天在立法院提出的報告指出，近期少年遭不法分子利用，詐欺案量逐年上升，過去5年全國少年詐欺案件占所有少年案件的比例，從2018年的21.94%逐年增加到去年已達29.40%，逼近三成，而法院基於保護少年，超過5成的少年詐欺案件，都是交付法定代理人嚴加管教，4成4是告誡。

新北國中生遭割頸案後，校園安全及少年犯罪問題引發各界關注，各界呼籲重新檢視現有法規的聲音也不少。立法院司法暨法制委員會上午邀請司法院、法務部、教育部、衛生福利部、警政署提出「青少年法治教育與犯罪防制成效」專題報告，其中，司法院的報告強調參考聯合國預防少年犯罪準則，建置曝險少年行政輔導先行機制，並稱該修法是眾多立委積極提案，並呼籲行政機關應先對曝險少年負擔一定責任等情況下完成的修法。

司法院指出，民國112年7月1日之後，曝險少年由縣（市）政府所屬跨局處的少年輔導委員會，結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，施以適當期間之輔導，如評估確有必要，再請求少年法院處理，若行政輔導有效，少年復歸正軌生活，即無庸再以司法介入。

司法院也說，少年若自覺有觸法風險，可自行向少年輔導委員會求助，此舉體現尊重少年主體權，並稍彌補社會安全網覺察不足之處。

至於少年犯罪的概況，司法院以近來少年犯罪增加快速的詐欺為例，指全國法院過去5年新收的少年詐欺案件有持續上升趨勢，法院也依少年須保護性而啟動與相關單位的聯繫機制，朝向擬定司法與行政端協力處遇計畫方向發展。