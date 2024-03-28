又是幽靈人口惹禍…金門縣議員楊育菡當選無效定讞 吳佩雯將遞補

金門縣議會第二選舉區議員楊育菡因涉虛偽遷徙戶籍案，經同一選區候選人吳佩雯，依公職人員選舉罷免法120條第1項第3款，提起當選無效之訴，全案昨經福建高等法院金門分院判決當選無效確定，將由吳佩雯遞補，對此，楊說，尚未接到判決書，無法回應；吳則透過臉書表示，是遲來的正義。

福建高等法院金門分院表示，楊父、張男有共同意圖使楊育菡當選，以虛偽遷徙將張男戶籍遷至楊老家塘頭村取得投票權而為投票妨害投票行為，經刑事第一審判決有罪， 金門地院在去年6月底判決楊育菡當選無效，這也是國內首件議員涉幽靈人口案的當選無效案例；院方綜據楊、張等人在刑事案件警詢、偵查中及在該院審理供證述，及相關遷入戶籍登記申請書、同意委任書及選舉人名冊影本等證據，足認楊育菡有授意、允許或容忍而推由楊父實施投票妨害投票行為事實。

據了解，吳佩雯主張楊育菡為選舉當選人，而有刑法第146條第2項行為，堪認定屬實，其依修正前選罷法第120條第1項第3款規定，提起此案當選無效之訴，為有理由。原審為楊育菡敗訴判決，理由雖有部分未洽，但結論並無不合，仍應維持，但高分院認為，楊育菡指原判決不當，請求廢棄改判，為無理由，應予駁回。

金門縣選委會表示，依地方制度法規定，縣議員經法院判決當選無效確定，由內政部解除職務，並依公職選罷法74條2項規定，由中央選舉委員會由落選人依得票數的高低順序遞補；據了解，將由落選頭吳佩雯遞補。

「遲來的正義！」吳佩雯在臉書上發文表示，感謝公正嚴明的司法，讓她能夠回到金門縣擔任議員，繼續為金門鄉親服務。她也感恩一路上支持她的選民及親友們，您們滿滿的信任與期許都是她勇往直前的動力，在剩下的任期內，她會拚盡全力以專業問政，把關金門縣政、爭取地方建設。