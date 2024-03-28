失婚柬女中壢街頭持刀隨機攻擊 通譯代回：我沒殺人
42歲葉姓女子多年前自柬埔寨遠嫁雲林後離異，近年在中壢街頭遊走犯案，去年2至6月初，分別在台鐵中壢車站3樓人行天橋上暴打、揮砍彭姓街友，又於某宮廟祭拜上香遭阻，憤而持刀刺傷黃男腰際造成大失血，遭桃檢依傷害及2次殺人未遂罪起訴；桃園地院合議庭進行言詞辯論時，葉女透過通譯連連否認，以「我沒有殺人」、「我都不承認」回應，審判長諭知4月30日下午宣判，葉女還押看守所。
審判長透過柬埔寨同鄉以高棉語，詢問葉女對所犯傷害及2起殺人未遂罪是否認罪，她連連否認，直呼「我沒有殺人！」至於為何要對彭姓街友及黃姓男子持水果刀揮砍，她表示根本不認識他們，對於法庭提示沾染血跡的凶刀、2男受傷的照片及相關證物，她當庭否認，直說扣案的水果刀並不是她的水果刀，同時否認有持刀攻擊2男，以「我沒有做、他們身上的傷怎麼來的我都不知道」回應，聲稱當初招供是因為警察要她回答，她才答「我殺人」實在是怕遭警方刑求，辯護人則認為2男的傷頂多是傷害罪，希望法院能從輕量刑。
審判長問「妳希望怎麼判？」葉女說「我不知道，我也沒有話要說」；問她「想不想出去？」她猛點頭，表示不想被羈押在看守所；審判長又問「出去有地方住嗎？」她回「可以去老闆家！」但對於老闆姓名及住址卻又無法明確表達，只表示「老闆家在中壢，我知道怎麼走」，審判長諭知4月30日下午5點宣判，至於羈押與否將再開庭審理。
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