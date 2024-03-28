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因不能外出打籃球…敦品中學集體滋事 3小時平息

聯合報／ 記者周嘉茹王聖藜／連線報導

矯正學校敦品中學昨天下午2點多第3生活區學生以無法籃球為由集體鬧事，經召派鄰近監所47名警力到場戒護，事件終於在傍晚5點多落幕。圖／擷自敦品中學臉書粉專
矯正學校敦品中學昨天下午2點多第3生活區學生以無法籃球為由集體鬧事，經召派鄰近監所47名警力到場戒護，事件終於在傍晚5點多落幕。圖／擷自敦品中學臉書粉專

桃園矯正學校敦品中學昨下午發生數名學生在非體育課時段，因不能外出打籃球而情緒氣憤集體滋事，在現場大吼大叫、飆髒話，險釀暴動；矯正人員擔心學生情緒過於激動，通報桃園分局警力到場戒護，所幸沒有衍生衝突，後續由台北監獄靖安人員處理。

據調查，昨天下午二時卅分左右，敦品中學某班級學生於非戶外活動時段，以無法打籃球為由集體擾事違抗管教，對著管理人員大聲吼叫、摔東西及飆三字經。在場教導人員發現後，立即呼叫警衛隊同仁第一時間到場支援。

警衛隊在外圍警戒，其他教導員等進入教室支援；過程中學生情緒高漲，並持續叫囂、罵三字經及破壞行為，校方立刻依應變程序，回報矯正署後啟動支援機制，經鄰近地區台北監獄、桃園監獄及八德監獄等矯正機關召派四十七名警力到場，將學生提帶回第三生活區廣場清點人數，並將學生全數收置在舍房內，後續台北監獄靖安人員到場處理，警方隨即離開，事件於下午五時四十分許平息。

敦品中學表示，已安排心輔人員對滋事者加強輔導；另為求慎重，除處理過程指定專人錄影蒐證外，仍同步啟動在地警民連線，請轄區警方協助到校園外圍警戒，以防有心人士藉機滋事，警方也於事件平息後離開。

情緒 桃園 監獄

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