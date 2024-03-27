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沒在開玩笑！面積2.7坪「迷你房」愚人節法拍 底價100萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

不是「愚人節」開玩笑，法務部行政執行署宜蘭分署4月1日在基隆辦拍賣會，標的是面積僅2.7坪建物，底價100萬元。這間「迷你房」與相鄰的迷你房打通，現況疑由鄰近宮廟在使用。本案拍定不點交，買受人須與使用人協調後續使用事宜，宜蘭分署提醒買家出手前列入考慮。

宜蘭分署今天表示，4月1日上午11點將將在基隆辦公室（基隆市東信路169號）舉辦拍賣會，其中位在基隆市公園街319號2樓之32的建物，面積僅2.7坪，是宜蘭分署法拍史上面積最小建物。

法務部行政執行署宜蘭分署4月1日在基隆辦拍賣面積僅2.7坪建物，底價100萬元。標的建物目前與鄰房打通，疑由宮廟使用中。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署4月1日在基隆辦拍賣面積僅2.7坪建物，底價100萬元。標的建物目前與鄰房打通，疑由宮廟使用中。圖／宜蘭分署提供

據了解，現有屋主10多年前買下這間迷你房，並與隔壁的迷你房打通，打算出租收取租金，但一直無法如願。這間建物每年地價稅近3000元，房屋稅500到800元間，屋主累計超過10年未繳，欠稅4萬多元。

據了解，這間房子走到法拍階段，屋主並不抗拒，疑因無法脫手，又難出租，希望能拍賣出去，扺繳稅款後，還能拿回一筆現金。

法拍市場標的少見面積僅2.7坪的建物，宜蘭分署拍賣迷你房的消息傳出後成為話題，不少民眾打電話洽詢相關資訊，並問書記官如果買下來來，能做什麼用？

宜蘭分署表示，這間2.7坪的迷你房建物座落在4筆土地上，買家除了能擁有建物產權，也能買下4筆土地各持分1萬分之83。因為是「拍定後不點交」案件，標的建物目前與隔壁建物打通，又有「西秦王爺使用中」，民眾買受後，必須自行與使用人、隔壁鄰居協調後續使用事宜，出手前要多加考慮。

法務部行政執行署宜蘭分署4月1日在基隆辦拍賣面積僅2.7坪建物，底價100萬元。標的建物目前與鄰房打通，疑由宮廟使用中。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署4月1日在基隆辦拍賣面積僅2.7坪建物，底價100萬元。標的建物目前與鄰房打通，疑由宮廟使用中。圖／宜蘭分署提供

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基隆2.7坪房拍賣 打通隔壁宮廟使用中不點交

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